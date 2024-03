Galaktické pletky: Mléčná dráha je v podezření, že si vyměňuje hvězdy s Galaxií v Andromedě

Jak jistě mnozí vědí, naše domovská galaxie Mléčná dráha je na kolizním kurzu s galaxií v Andromedě. Srážka určitě bude, ale dojde k ní asi až za 4,5 miliardy let. V tuto chvíli je galaxie v Andromedě vzdálená asi 2,5 milionů světelných let. Je to ohromná, pro nás téměř nepředstavitelná vzdálenost, ale neznamená to, že tyto galaxie byly navzájem zcela izolované.

Je například možné, že si Mléčná dráha s Galaxií v Andromedě už teď vyměňují hvězdy. Jde o hyperrychlé hvězdy (HVS, Hypervelocity stars), které patří k nejrychlejším objektům v galaxiích. Pohybují se rychlostmi v řádu tisícovek kilometrů za sekundu. Pro srovnání, Země se pohybuje galaxií rychlostí asi 30 kilometrů za sekundu.

Hyperrychlé hvězdy byly objeveny „teprve“ v roce 2005. Od těch dob jich byla nalezena celá řada. Vědci jsou přesvědčeni, že tak velkou rychlost může hvězda získat v situaci, kdy dojde k přiblížení černé díry a dvojhvězdy. Za příznivých okolností dojde při takovém setkání k vymrštění hvězdy extrémní gravitací jako nějakým kosmickým prakem.

Co ukázaly analýzy?

Lukas Gülzow z německého Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) a jeho tým prozkoumali možnost, že by si Mléčná dráha s Galaxií v Andromedě navzájem vyměňovali hyperrychlé hvězdy. Použili k tomu celou řadu náročných analýz, které zacílili na vzájemný pohyb obou galaxií, rozložení gravitačních sil v těchto galaxiích a simulování pohybu hyperrychlých hvězd.

V rámci analýz spočítali trajektorie 18 milionů hyperrychlých hvězd, které nechali letět vesmírem při různých scénářích. Namapovali jejich pozici do reálného vesmíru a zjistili, že se jejich výskyt blízce podobá reálným hyperrychlým hvězdám.

Z výsledků vyplynulo, že se v Mléčné dráze s vysokou pravděpodobností vyskytují hyperrychlé hvězdy, které byly odpálené v Galaxii v Andromedě.

Tito hvězdní návštěvníci by se měli nacházet v blízkosti galaktického centra. Nejspíš jich nebudou tisíce, ale je pravděpodobné, že se nám tyto hvězdy z cizí galaxie povede identifikovat, díky jejich rychlosti a trajektoriím. Další výzkum by měl napovědět víc.