Galaxie, která zamotala astronomům hlavu. Vypadá to, že neobsahuje temnou hmotu

V březnu 2018 jsme vás informovali o objevu galaxie NGC1052-DF2 s naprostým minimem temné hmoty. A před třemi roky se astronomovi Filippovi Fraternalimu a jeho kolegům podařilo najít další podobné galaxie, které vypadaly jako rozlehlá města tvořená plynem a hvězdami.

Tým si následně jednu z nich – konkrétně AGC 114905 – vybral a zamířil na ni 27 antén radioteleskopu Very Large Array v Novém Mexiku. Shromážděná data potvrdila to, co naznačovaly dřívější snímky.

„Tato galaxie podle našeho úsudku obsahuje mnohem, mnohem méně temné hmoty, než byste mohli očekávat,“ konstatoval Fraternali.

Záhada, nebo chyba ve výpočtech?

Vysvětlit existenci takových galaxií je velmi obtížné, protože temná hmota je všeobecně považována za jakousi „skrytou kostru“ vesmíru. Nyní však nelze vyloučit, že tento názor budeme muset v brzké budoucnosti přehodnotit.

AGC 114905 je poměrně izolovaná a na rozdíl od NGC1052-DF2 tak v jejím případě nelze tak uvažovat možnost, že z ní „kradou“ temnou hmotu její sousedé. Nicméně dle Fraternaliho výpočtů je rovněž nakloněná o něco více než 30 stupňů, takže vědci musí korigovat svá měření její hmotnosti (potřebná pro učinění závěru, zda část nějaké galaxie musí být tvořena temnou hmotou, která ji drží pohromadě), aby dotyčný sklon zohlednili.

Pokud se s výše uvedeným stupněm naklonění mýlí, pak je možné, že v AGC 114905 ve skutečnosti temnou hmotu obsahuje. Ale pokud ne, pak bude zapotřebí hledat nová vysvětlení.

Titulní ilustrační foto: NASA, ESA, and P. van Dokkum (Yale University), CC BY 4.0