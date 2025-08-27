Živě Premium
Garmin má chytré hodinky pro koně. Nasadíte je na ocas a zaznamenají sportovní aktivity stejně jako u lidí | Zdroj: Garmin

Zdroj: Garmin

Garmin má chytré hodinky pro koně. Nasadíte je na ocas a zaznamenají sportovní aktivity stejně jako u lidí

Jakub Čížek
27. srpna 2025

Geekové a sportovci mají díky chytrým hodinkám a náramkům chytrá zápěstí, no a koně se teď mohou těšit na chytré ocasy.

Garmin se dnes totiž pochlubil novým tréninkovým a wellness systémem a mobilní aplikací pro lichokopytníky Blaze a stejnojmenným – jak to jen napsat – náocasníkem.

Nasadíte ho na ocas a začne měřit prokrvení

Speciální návlek z neoprénové tkaniny na suchý zip nasadíte čtyřnohému kamarádovi na ocas a spárujete skrze Bluetooth podobně jako běžné chytré hodinky. Instalace „na zádi“ má své opodstatnění, tam totiž skutečně vydrží a kůň si jej nesundá.

effa61ca-9054-403d-b93b-0d2f2febbe32
Návlek se srdečním senzorem Blaze

Základem je klasický optický snímač srdečního tepu, návlek ale počítá i kroky, typ chodu nebo třeba teplotu pokožky. Nechybí ani varování před zvýšeným tepem nebo třeba vysokým tepelným zatížením. Mimochodem, je obdivuhodné, že čidlo získá data i skrze srst oháňky.

Zjednodušený „Garmin Connect“ pro koně

Mobilní telefon a hodinky s aplikací se pak postarají o to, aby se k aktivitě připojila také GPS poloha, počasí a vše ostatní, jak to známe z ostatních zařízení od Garminu. Systém prozatím nabízí čtyři typy aktivit. Vnitřní a venkovní trénink, regeneraci a přepravu, která může být zvláště na větší vzdálenosti stresující, a tak se majitel koně dozví, jak na tom je.

be725cad-83c9-4865-85f6-6a8450823acd
Stejnojmenná aplikace připomíná zjednodušenou verzi klasického Connectu pro lidi

Blaze je nicméně oddělený od klasického sociálního systému Connect, na přátelství a sledování úspěchů cizích klisen tedy (asi) rovnou zapomeňte. A na závěr to nejdůležitější, česká doporučená cena začíná na baťovských 14 990 korunách.

Zdroje a další informace: Garmin Česko, Tisková zpráva
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud