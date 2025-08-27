Garmin má chytré hodinky pro koně. Nasadíte je na ocas a zaznamenají sportovní aktivity stejně jako u lidí

Geekové a sportovci mají díky chytrým hodinkám a náramkům chytrá zápěstí, no a koně se teď mohou těšit na chytré ocasy.
Garmin se dnes totiž pochlubil novým tréninkovým a wellness systémem a mobilní aplikací pro lichokopytníky Blaze a stejnojmenným – jak to jen napsat – náocasníkem.
Nasadíte ho na ocas a začne měřit prokrvení
Speciální návlek z neoprénové tkaniny na suchý zip nasadíte čtyřnohému kamarádovi na ocas a spárujete skrze Bluetooth podobně jako běžné chytré hodinky. Instalace „na zádi“ má své opodstatnění, tam totiž skutečně vydrží a kůň si jej nesundá.
Návlek se srdečním senzorem Blaze
Základem je klasický optický snímač srdečního tepu, návlek ale počítá i kroky, typ chodu nebo třeba teplotu pokožky. Nechybí ani varování před zvýšeným tepem nebo třeba vysokým tepelným zatížením. Mimochodem, je obdivuhodné, že čidlo získá data i skrze srst oháňky.
Zjednodušený „Garmin Connect“ pro koně
Mobilní telefon a hodinky s aplikací se pak postarají o to, aby se k aktivitě připojila také GPS poloha, počasí a vše ostatní, jak to známe z ostatních zařízení od Garminu. Systém prozatím nabízí čtyři typy aktivit. Vnitřní a venkovní trénink, regeneraci a přepravu, která může být zvláště na větší vzdálenosti stresující, a tak se majitel koně dozví, jak na tom je.
Stejnojmenná aplikace připomíná zjednodušenou verzi klasického Connectu pro lidi
Blaze je nicméně oddělený od klasického sociálního systému Connect, na přátelství a sledování úspěchů cizích klisen tedy (asi) rovnou zapomeňte. A na závěr to nejdůležitější, česká doporučená cena začíná na baťovských 14 990 korunách.