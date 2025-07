Garmin S1 Buoy je sonarový router, který vytvoří podmořskou síť pro potápěče. Oranžová bójka má dosah až 100 metrů

Běžná sportovní čidla od Garminu mezi sebou komunikuji pomocí 2,4GHz rádiového protokolu ANT, který se podobá Bluetooth Low Energy. Typickým příkladem je třeba výměna dat mezi cyklopočítačem a bezdrátovým otáčkoměrem.

ANT skvěle funguje na souši, Garmin má ale v portfoliu i potápěče a každý čtenář se jistě dovtípí, že Bluetooth, ANT a Wi-Fi kdesi 10-15 metrů pod hladinou prostě nefungují. Řešením je sonarová technologie Garmin SubWave, která k přenosu dat používá ultrazvukové pulzy a pod vodou vytvoří podobnou síť jako ANT na povrchu s dosahem až deseti metrů.

Potápěči pak mohou se speciálními sonary Descent T2 navzájem komunikovat skrze potápěčské hodinky stejnojmenné řady Garmin Descent, sledovat hloubku celého týmu a posílat si přednastavené zprávy.

S1 Buoy je sonarová analogie Wi-Fi routeru

No dobře, funguje to, ale deset metrů není žádná hitparáda. Co kdybychom pod vodu umístili sonarovou analogii Wi-Fi routeru, který vzájemnou komunikaci kdesi u dna rozšíří až na úctyhodných sto metrů a zároveň se bude chovat jako brána pro svět na povrchu, protože bude převádět SubWave na Bluetooth/ANT/Wi-Fi a zpět?

Přesně to umí nový přírůstek do rodiny Garmin Descent jménem S1 Buoy. Jak už název napovídá, jedná se o malou plovoucí bójku s vlastním lithiovým akumulátorem na 15 hodin provozu, která slouží jako podvodní router a zároveň interkom mezi potápěči a posádkou na hladinovém plavidle.

Komunikační síť pod hladinou od Garminu

Dozor ve člunu pak může v mobilní aplikaci Garmin Dive monitorovat pohyb potápěčů a sledovat tlak v kyslíkových bombách. Nechybí ani zmíněná obousměrná komunikace, která se ale v praxi a stejně jako u ostatních hodinek Garminu omezuje na předpřipravené zprávy. Dává to smysl, potápěč by totiž ruční zprávu bez pořádné mechanické QWERTY klávesnice vyťukával celou věčnost.



Interakce s potápěči skrze podvodní síť SubWave a router S1 Buoy

Pokud tedy letos v létě zamíříte na Jadran a budete chtít vylovit nějakou tu mušli nebo alespoň typického černého červa velikosti lilku, začněte střádat.

Americký e-shop Garminu bójku nabízí za baťovských 2499,99 dolarů. A s investici do další nutné elektroniky (sonarové přijímače a hodinky Descent) pro celý tým nakonec částka hravě překoná sto tisíc korun.