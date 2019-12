General Motors chce testovat samořídící vozy bez volantů

Koncern General Motors představil odvážný plán pro testování svých autonomních vozů: nechat je jezdit po veřejných komunikacích bez volantů. Podle agentury Reuters již požádal National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) o potřebné povolení.

Dotyčná společnost je evidentně přesvědčena o tom, že její samořídící automobily nepotřebují dozor řidičů, kteří by nad nimi v případě nějaké potenciálně nebezpečné situace mohli převzít kontrolu. Otázkou však je, zda se nejedná o přehnaně velký optimismus.

General Motors se teoreticky může stát prvním subjektem, který něco takového vyzkouší. Například Waymo nedávno rovněž dospělo k závěru, že v jeho autonomních taxících již nemusí být přítomni řidiči, nicméně volanty i pedály ponechalo.

Rozhodne se příští rok

„Budou kolem toho velké dohady, protože by to bylo poprvé, kdy by taková akce byla schválena,“ uvedl úřadující administrátor NHTSA James Owens a dodal, že finální rozhodnutí padne příští rok.

Ministryně dopravy Spojených států Elaine Chao se k tomuto nápadu staví s despektem. Ve svém vyjádření mj. připomněla nesčetné přísliby, které firmy vyrábějící samořídící vozy později musely odvolat.

„Myslím, že náročnost byla mnohem větší, než si řada velice optimistických obhájců myslela,“ konstatovala.