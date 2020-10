Generálmajor Shaw: „U.S. Space Force by mohly postavit základnu na Měsíci.“

U.S. Space Force již uvažují o nasazení prvních vojáků ve vesmíru – a dokonce i o výstavbě základny na Měsíci. Informoval o tom C4ISRNET.

„Ano, v určitém okamžiku vyšleme lidi do vesmíru… mohou provozovat velitelské centrum někde v lunárním prostředí, nebo někde jinde,“ prohlásil generálmajor U.S. Space Force a U.S. Air Force John Shaw během svého projevu na AFWERX Engage Space Conference.

Shaw nicméně připustil, že jde o hudbu vzdálené budoucnosti. V nadcházejících letech podle něj ve vesmíru budou působit především robotická zařízení, z nichž „pravděpodobně nejlepší“ jsou satelity.

„Budeme mít strašně moc automatizovaných a autonomních systémů operujících na oběžné dráze Země, Měsíce i Slunce, které budou činné v oblasti národní vesmírné bezpečnosti,“ konstatoval.

U.S. Space Force nicméně již začaly zkoumat, jestli je myšlenka trvalé vojenské posádky na Měsíci reálná. A začátkem letošního roku se k nim připojila NASA, jejíž odborníci mj. hledají odpověď na otázku, zda by taková případná základna mohla využívat fúzní energii.