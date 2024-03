Geneticky modifikované vepřové na obzoru. Firma chce chovat prasata geneticky obrněná proti nebezpečnému viru

Geneticky modifikované zemědělské plodiny se šíří světem. V posledních letech se jejich pěstební plochy zvedají ročně o víc než 3 %. Evropa si je na pole nepouští, ale v USA, Brazílii a Argentině hrají prim. S geneticky modifikovanými hospodářskými zvířaty je to celosvětově slabší. Zatím jsou povolena ke konzumaci jen dvě - losos AquAdvantage a prase GalSafe. Ani jedno ale nedosáhlo širšího uplatnění.

Změnit to chce britská biotechnologická firma Genus prasetem, které je díky cílenému zásahu do dědičné informace rezistentní vůči virovému onemocnění známému jako reprodukční a respirační syndrom prasat (zkráceně PRRS z anglického porcine reproductive and respiratory syndrome). Původce choroby beta-arterivirus suid 1 dokáže nakazit jen domácí prasata a různé druhy prasat žijících ve volné přírodě.

Na člověka a jiná zvířata se onemocnění nepřenáší. Typické příznaky PRRS zahrnují infekci respiračního traktu selat s vysokou úmrtností. U prasnic způsobuje virus neplodnost. Odhaduje se, že PRRS způsobí ročně v chovech prasat celého světa škody přibližně za 2,7 miliardy amerických dolarů.

Z laboratoře do stájí

Už před osmi lety tým vedený Randallem Pratherem z University of Missouri prokázal, že prasata lze proti viru PRRS geneticky obrnit. Stačí zvířatům vyřadit z činnosti gen pro bílkovinu CD163. Takové cílené vyřazení genu z činnosti lze snadno provést technikou genového inženýrství známou jako CRISPR.

Na prasata nemá ztráta genu negativní vliv. Jen si podle poškozeného genu nevyrábějí bílkovinu, kterou virus PRRS využívá k uchycení na buňkách a k průniku do jejich nitra. Tím je zabráněno nákaze.

Společnost Genus získala od University of Missouri licenci na potřebný patent a dotáhla postup až ke komerčnímu uplatnění. Tým vedený Markem Ciganem o tom informoval ve studii publikované ve vědeckém časopise CRISPR Journal. Vědci upravili pomocí CRISPR dědičnou informaci raných prasečích embryí a vyblokovali v jejich dědičné informaci gen pro bílkovinu CD163.

Z embryí přenesených do dělohy prasnic se narodila zvířata odolná k PRRS. Vědci tak získali odolná prasata čtyř linií, které se používají v komerčních chovech pro produkci vepřového masa. Jejich křížením získává chovatel rychle rostoucí hybridy. Každý z hybridů má vyřazené z činnosti obě kopie genu CD163 a je odolný vůči PRRS.

Prasata odolná k PRRS už byla schválena pro chov v Kolumbii. Genus nyní pracuje na tom, aby získal povolení k chovu těchto prasat také ve Spojených státech, Kanadě, Číně, Japonsku, Mexiku, Brazílii a dalších zemích. Není to jednoduché. Každý stát má jedinečný regulační systém pro schvalovací řízení a od toho se odvíjí i různá složitost a délka schvalovacího procesu.

Verdikty z jednotlivých zemí lze očekávat v průběhu několika příštích let. Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) by měl být s hodnocením prasat rezistentních k PRRS hotov v první polovině letošního roku. Poté by měla být prasata chována ve velkém pro lidskou spotřebu.