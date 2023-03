Genoví hackeři vytvořili masové kuličky z mamuta. Prodávat se ale nebudou

Vow, australská společnost zabývající se laboratorním pěstováním masa, připravila specialitu: mamutí masové kuličky. Nejsou však určeny ke konzumaci – mají nás především přimět k přemýšlení o tom, co vlastně jíme a zda by nebylo lepší dát přednost nějaké ekologičtější alternativě.

„Mojí největší nadějí pro tento projekt je... že mnohem více lidí po celém světě se doslechne o kultivovaném masu,“ řekl CNN James Ryall, hlavní vědecký pracovník Vow.

Ryall a jeho kolegové nejprve vzali sekvenci mamutí DNA pro myoglobin (monomerický protein vyskytující se v některých svalech), přičemž mezery vyplnili pomocí DNA slona. Potom hotovou sekvenci vložili do kmenových buněk svalu pocházejících z ovce a nechali je několik týdnů růst.

Nad bezpečností visí otazník

Výsledné maso tedy není čistě mamutí, ale tým ani tak nechce riskovat případné problémy, které by jeho uvedení na trh mohlo způsobit.

„Nemám ponětí, jaká by mohla být potenciální alergenicita tohoto konkrétního proteinu,“ konstatoval Ryall. „Nepůjde to do prodeje, protože nemáme žádnou představu o bezpečnostním profilu tohoto konkrétního produktu.“

Netřeba asi dodávat, že někteří jeho rozhodnutí hořce litují. „Bezpochyby bych to rád vyzkoušel!“ prohlásil např. profesor evoluční genomiky Love Dalén, který během expedice na Sibiře snědl kus zmrazeného mamutího mláděte.