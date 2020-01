Geologové řeší záhadu „masivních anomálií“ v nitru Země

Na okraji zemského jádra se nacházejí dvě obrovské hroudy ultrahorké horniny. Jedna se skrývá pod Afrikou, zatímco druhá uprostřed Indického oceánu – a to je současně asi tak vše, co o nic zatím víme.

Quanta Magazine tyto „masivní anomálie“ přirovnal k ikonickým drdolům princezny Leii ze Star Wars. Vědci je poprvé objevili už před několika desetiletími během mapování vnitřku naší planety, ale od té doby toho o nich moc nezjistili.

Někteří odborníci je považují jen za shluky horkých chocholů. Jiní oproti tomu tvrdí, že se nejedná pouze o mimořádně teplou oblast jádra, ale o samostatné entity.

Fragmenty vesmírného objektu?

V magmatu, které z hrud uniklo, byly nedávno objeveny stopy unikátních hornin a izotopů – materiálů starých téměř jako Země sama, které dosud nikde nebyly nalezeny. To podporuje názor druhého výše zmíněného myšlenkového tábora.

Existuje i teorie, podle níž jde o fragmenty nějakého vesmírného objektu o velikosti Marsu, který se kdysi dávno s naší planetou srazil.

„Je to jako mít nějaký objekt na obloze a ptát se, ‘To je Měsíc?’ A lidé by s tím nesouhlasili. ‘Je to Slunce?’ Ne. ‘Co to je?’ Nevíme,“ konstatoval seismolog Vedran Lekić z University of Maryland.