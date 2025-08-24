GeoVault je geocaching naruby. Přenosný trezor s pokladem od českého kutila se otevře až na správné pozici

Základní princip geocachingu zná I ten, kdo ho nikdy nehrál. Kdesi v přírodě se skrývá poklad (cache) a my jej s gpskou v kapse a popisem skrýše hledáme. Petr (pebr0u) Brouzda na to šel opačně a vyrobil GeoVault.
GeoVault je geotrezor, který se sám otevře a zpřístupní poklad, jakmile dorazíte na správné souřadnice. V nitru se totiž skrývá GPS přijímač, maličké servo pro odklopení víka, lithiový akumulátor, barevný displej a prototypovací destička s čipem ESP32 vyzbrojeným Wi-Fi. A právě skrze bezdrátovou síť lze nakonec krabičku i snadno nakonfigurovat ve webovém prohlížeči.
Skvělý nápad nejen pro děcka, která jinak nedokážete odtrhnout od mobilu, je k dispozici na GitHubu včetně modelu krabičky ve formátu STL pro snadnou výrobu na 3D tiskárně.
Nitro plastového trezoru odhaluje GPS přijímač Quescan, malé servo, řídící desku s čipem ESP32 a další elektrobižuterii. Kompletní seznam součástek najdete na Petrově GitHubu
A protože Petr použil už zmíněný čip ESP32, který snadno přeprogramují i kutilové-začátečníci v prostředí Arduino, GeoVault si nakonec každý dokáže upravit podle svých potřeb.