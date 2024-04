Ghost Shark je masivní podmořský dron pro australské námořnictvo. Má zajistit převahu v nové éře podmořského elektronického boje

Americká společnost Anduril Industries nedávno představila prototyp pozoruhodného modulárního podmořského dronu velikosti XL (XL-AUV, extra-large autonomous undersea vehicle), který nese jméno Ghost Shark. Vyvíjejí ho pro australské námořnictvo, i když zatím není jasné, pro jaké typy misí.

Anduril pracuje na dronu Ghost Shark s námořnictvem Royal Australian Navy (RAN) a vývojáři Advanced Strategic Capabilities Accelerator (ASCA) a Defense Science and Technology Group (DSTG). Čerstvě zveřejněné fotografie prototypu dronu ukazují v poslední době příliš často nevídanou věc. Vývoj dronu nejen že nenabírá zpoždění, ale naopak předběhl časový plán o rok a půl. Nemluvě o tom, že dodržuje rozpočet.

Rychleji než Boeing

Vývoj dronu probíhá v rámci kontraktu za 140 milionů dolarů, jehož výsledkem by měly být tři prototypy dronu Ghost Shark za pouhé 3 roky. Teď se zdá, že by tento velmi ambiciózní plán mohl vyjít. Anduril při vývoji dronu využívá nejmodernější postupy, včetně 3D tisku. Pokud vše dobře dopadne, Anduril zahájí výrobu dronu pro australské námořnictvo a následně i pro export.

Ghost Shark je podobný mediálně známému XL-AUV dronu Orca, který vyvinula společnost Boeing. Americké námořnictvo dostalo první drony loni v prosince. Boeing přitom měl rozpočet 242 milionů dolarů a přetáhl termín o 3 roky. Dron Orca měl být původně podmořská minolovka, později se ale jeho „profese“ rozšířila na podmořský průzkum a podmořský elektronický boj.

Vzhledem k nejasnostem kolem misí, které by měl plnit Ghost Shark, ho zatím nelze detailně srovnávat s dronem Orca. Komentátoři se nicméně domnívají, že by Ghost Shark měl být všestrannější. Australané vytvořili kolem dronu Ghost Shark informační mlhu. Australský ministr pro obranný průmysl Pat Conroy se vyjádřil, že by Ghost Shark mohl být nasazován i na blíže neurčené útočné mise.

Zatím rovněž není jasné, do jaké míry bude vlastně Ghost Shark autonomní a do jaké míry se budou na řízené dronu podílet vzdálení lidští operátoři. Není vyloučeno, že by Ghost Shark mohl operovat i jako mateřský dron pro malé podmořské i letecké drony. Už teď je jasné, že australské námořnictvo počítá s těmito drony jako s odpovědí na rostoucí flotilu čínských ponorek, které jsou pro Austrálii hrozbou.

