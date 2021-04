Gigantické pozemní vlaky: Na podhuštěných pneumatikách pomáhaly odvracet jadernou apokalypsu

Potřeba převézt 500 tun zásob 640 kilometrů divočinou přes Aljašku z Fairbanksu k Severnímu ledovému oceánu dala vzniknout pozemnímu vlaku společnosti LeTourneau, který brázdil tuhý sever na podhuštěných kolech. Automobil dlouhý jako housenka musel odolat mrazům až −60°C a v případě poruchy hrozil světu jaderný armagedon. Pak přišly vrtulníky a tyto největší off-roady světa začaly chátrat.

V roce 1954 byla studená válka v plném proudu a americká vláda si uvědomila nutnost hlídat území za polárním kruhem – právě tam bylo možné nejlépe detekovat jaderné bombardéry blížící se z Ruska. Bílý dům žil plánováním výstavby 63 obsluhovaných stanic v Arktidě poblíž 69. rovnoběžky zhruba 300 kilometrů severně od polárního kruhu. Představy na papíře byly jednodušší než realizace dopravy potřebného materiálu.

Spolupracující kanadské a americké vlády zjistily, že k dokončení stavby všech vojenských základen bude potřeba 500 tun materiálu. Bez leteckého či vodního transportu se vše muselo táhnout po zemi a za úkol to dostala společnost The Western Electric Company (dceřiná společnost AT&T). S řešením logistických pastí pomáhalo velení pro výzkum a vývoj americké armády TRADCOM (U.S. Army Transportation Research and Development Command). Tým odborníků vybral do čela projektu jednoho muže.

Robert Gilmore LeTourneau (nar. 1888) byl vynálezcem těžké techniky, přitom začínal jako obchodník s železářským zbožím. Po 81 letech umíral jako nesmírně bohatý člověk, který své jméno spojil s více než 300 patenty. Hrob vizionáře se nachází v kampusu jím založené univerzity.

LeTourneau trávil počátky 50. let zdokonalováním originálního dieselelektrického hnacího ústrojí pro vícekolové těžké stroje. Systém podobný pohonu lokomotiv používal spalovací motor k roztočení elektrického generátoru, který bezztrátově odesílal energii vždy ke každému kolu vozidla zbaveného diferenciálů nebo hřídelů.

