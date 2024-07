Glaciologiové přišli na to, jak zachránit ledovce. Teď potřebují 30 let na to, aby zjistili, jestli to není úplný nesmysl

I když roztají všechny pevninské a polární ledovce, žádná biblická potopa se sice konat nebude – hladina světových oceánů se prý zvedne jen o 70 metrů –, přibližně 40 % lidské populace žijící do 100 km od pobřeží ale bude mít tak jako tak obrovský problém.



Zpráva se věnuje mimo jiné antarktickému ledovci Thwaites

Glaciologové z několika univerzit a NASA proto dali hlavy dohromady, shromáždili poznámky z několika konferencí a pod hlavičkou Chicagské univerzity sestavili zprávu, ve které rámcově radí, jak zabránit Arktidě a Antarktidě, aby celé roztály.

Desítky kilometrů pláště a gigantické studny

Jednou z možností je ukotvit na mořském dně u paty pobřežních ledovců jakýsi izolační plášť, ledu totiž spíše než okolní vzduch vadí teplý oceán, který je narušuje, tříští na kry a ty pak proudy odnášejí dále na jih či sever podle kontinentu.



Izolační plachta okolo ledovce v představách AI DALL-E 3

A prý by to nebylo ani tak moc složité, dodává David MacAyeal z Chicagské univerzity. Například pro takový antarktický ledovec Thwaites by údajně stačil plášť o délce pouhých 80 km!

Dalším příkladem intervence jsou jakési obří studně, které vyvrtáme od povrchu ledovce až k jeho dnu a svedeme do nich potoky z tajících ledu. Voda v nitru opět zamrzne a nedoteče až do moře, slibují si vědci.



Obří mrazák na kumulací roztátého ledu v představách AI DALL-E 3

Studie proveditelnosti zabere až 30 let

Pokud si teď klepete na čelo, že jak první, tak druhá metoda je na hraně sci-fi a proveditelnosti při současné úrovni vědy a techniky, je to zcela v pořádku, téhož si jsou totiž vědomi i autoři zprávy, kteří počítají s tím, že jen studie proveditelnosti podobného megalomanského díla zabere až úctyhodných třicet let.

Zpráva tak má iniciovat hlavně to, aby se problém dostal na veřejnost a zajistil financování dalšího výzkumu, jak zachránit ledovce i s ohledem na to, že reálné technologie budeme mít k dispozici nejdříve až někdy v druhé polovině 21. století.