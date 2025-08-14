GPS pro letní expedici: Jak si postavit satelitní záznamník, který bude zaměřovat polohu celé týdny

Měsíc a půl před vypuknutím letních prázdnin mi ve schránce přistál tak trošku bezostyšný e-mail od kolegy Marka. Ptal se mě, jestli náhodou nevím o nějaké GPS krabičce na baterii, která by mu zaznamenala několikatýdenní putování po jednom ze sousedních kontinentů.
A aby toho nebylo málo, zařízení by mělo v ideálním případě fungovat v režimu „fire and forget!“ Marek ho prostě v červenci zapne, hodí někam do přihrádky v automobilu, po třech týdnech vypne a doma se pak bude kochat, jak projel jeden celý světadíl.
Nejrůznějších GPS trackerů je sice plný Aliexpress, nenašel jsem ale ani jeden, který by:
- Měl výdrž, která by se opravdu přibližovala vysněnému cíli
- Měl schopnost zaznamenávat jen skutečný pohyb (autopauza při zastavení, v noci)
- Měl delší expediční periodu záznamu (třeba každých 5-10 minut)
- Byl plně automatický, aby na něj mohl člověk zapomenout (fire & forget)
- Nestál tisíce korun
Už už jsem chtěl Markovi raději půjčit své staré vyřazené outdoorové hodiny řady Garmin Fénix, které se vždy pyšnily expedičním módem, a tak by to možná zvládly, nakonec jsem si ale řekl, že si něco podobného zkusíme zbastlit v dalším pokračování našeho seriálu o programování elektroniky.
Živý projekt na GitHubu
V tomto článku, který jsem převzal z letního vydání časopisu Computer, se věnuji stavbě první generace krabičky, se kterou Marek nakonec skutečně cestoval po Spojených státech. Měla své chyby a já v mezidobí postupně opravoval ty nejpalčivější a zkoušel jiné satelitní přijímače. Aktuální podoba se tedy vnitřně v mnohem liší, postupně ji umístím na GitHub a ukážu vám ji v některém z dalších článků.
Dnes se proto budeme věnovat samotnému procesu přemýšlení a zrychlenému testování doslova za pět minut dvanáct letos v červnu.
Jak postavit extrémně úspornou GPSku za pár dnů
