GPS pro letní expedici: Jak si postavit satelitní záznamník, který bude zaměřovat polohu celé týdny

Co záznamník ukazuje na displeji Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Česká deska Laskakit ESPink s 4,2" e-inkovým displejem a firmwarem webové služby Živý obraz Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Deska Laskakit ESPink se všemi klíčovými komponentami pro GPS Tracker Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Integrovaná deska Laskakit  ESPink-Shelf-2.13. Už jen připojit baterii a samotný GPS modul Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Schéma zapojení první generace GPS Trackeru. Současné už používá více tlačítek a také teploměr Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Vlevo záznam cyklistického výletu pomocí našeho GPS Trackeru a vpravo pomocí cyklopočítače Garmin Edge. Ten ukládá data nepřetržitě, ale má o řád kratší výdrž Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Detailní pohled a rozdíl v přesnosti záznamu. GPS Tracker slouží opravdu pro dlouhou expedici a ne pro přesné zaměřování všech cestovních drobností. Záleží na zvolené frekvenci ukládání Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Rychlé bastlení prvního červnového prototypu Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Markova krabička byla vyzbrojená laciným asijským GPS přijímačem Quescan G10A-F30. V druhé generaci testuji další přijímače včetně těch od Ubloxu nebo Quectelu. Cílem je najít ten s nejrychlejším studeným i teplým startem Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Spojení s krabičkou skrze USB a web. Mohu přenášet soubory a v zápatí vidím i poslední zaznamenaný stav. Na server se nic nepřenáší, Web Serial API ale vyžaduje HTTPS spojení Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

První generace  GPS Trackeru je hotová Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz

Co záznamník ukazuje na displeji Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz
Česká deska Laskakit ESPink s 4,2" e-inkovým displejem a firmwarem webové služby Živý obraz Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz
Deska Laskakit ESPink se všemi klíčovými komponentami pro GPS Tracker Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz
Integrovaná deska Laskakit  ESPink-Shelf-2.13. Už jen připojit baterii a samotný GPS modul Zdroj: Jakub Čížek, ŽIvě.cz
GPS pro letní expedici: Jak si postavit satelitní záznamník, který bude zaměřovat polohu celé týdny

Jakub Čížek
14. srpna 2025
  • Kolega si objednal GPS záznamník na expedici do USA
  • Ukážeme si, jak jsem ji v červnu stavěl a podíváme se na první testy
  • Z jakých komponent se vlastně skládá?

Měsíc a půl před vypuknutím letních prázdnin mi ve schránce přistál tak trošku bezostyšný e-mail od kolegy Marka. Ptal se mě, jestli náhodou nevím o nějaké GPS krabičce na baterii, která by mu zaznamenala několikatýdenní putování po jednom ze sousedních kontinentů.

A aby toho nebylo málo, zařízení by mělo v ideálním případě fungovat v režimu „fire and forget!“ Marek ho prostě v červenci zapne, hodí někam do přihrádky v automobilu, po třech týdnech vypne a doma se pak bude kochat, jak projel jeden celý světadíl.

Nejrůznějších GPS trackerů je sice plný Aliexpress, nenašel jsem ale ani jeden, který by:

  1. Měl výdrž, která by se opravdu přibližovala vysněnému cíli
  2. Měl schopnost zaznamenávat jen skutečný pohyb (autopauza při zastavení, v noci)
  3. Měl delší expediční periodu záznamu (třeba každých 5-10 minut)
  4. Byl plně automatický, aby na něj mohl člověk zapomenout (fire & forget)
  5. Nestál tisíce korun

Už už jsem chtěl Markovi raději půjčit své staré vyřazené outdoorové hodiny řady Garmin Fénix, které se vždy pyšnily expedičním módem, a tak by to možná zvládly, nakonec jsem si ale řekl, že si něco podobného zkusíme zbastlit v dalším pokračování našeho seriálu o programování elektroniky.

Živý projekt na GitHubu

V tomto článku, který jsem převzal z letního vydání časopisu Computer, se věnuji stavbě první generace krabičky, se kterou Marek nakonec skutečně cestoval po Spojených státech. Měla své chyby a já v mezidobí postupně opravoval ty nejpalčivější a zkoušel jiné satelitní přijímače. Aktuální podoba se tedy vnitřně v mnohem liší, postupně ji umístím na GitHub a ukážu vám ji v některém z dalších článků. 

Dnes se proto budeme věnovat samotnému procesu přemýšlení a zrychlenému testování doslova za pět minut dvanáct letos v červnu.

Jak postavit extrémně úspornou GPSku za pár dnů

