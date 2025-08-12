Projel jsem Ameriku s GPS trackerem Jakuba Čížka. Tři týdny na jednu baterii, stačilo ho položit a zapomenout

Mám rád, když přesně vím, kde jsem byl. Proto si ukládám záznamy všech výletů a k fotkám jsem přidával polohu ještě dávno před tím, než to fotomobily začaly dělat samy. V předchozích měsících jsem chystal dovolenou, při které jsem plánoval ujet přes pět tisíc kilometrů mezi národními parky na západě USA. Přemýšlel jsem, jak tuto cestu nejlépe zaznamenat.
Napadlo mě použít turistickou navigaci Garmin. V šuplíku mám starší Oregon 600, který by na jedno nabití baterie zvládl několik dnů záznamu. Jenže už s sebou vezu dost zařízení, o jejichž energii se musím starat, a navíc nepotřebuji ukládat polohu po sekundách. Garmin má k tomu nepříjemnou vlastnost, kdy při delších zastávkách „kreslí pavučiny”, protože neumí efektivně mazat opakované body. Záznam bych pak musel dodatečně čistit.
Ne, potřebuji něco jiného – napsat Jakubu Čížkovi:
Nenapadá tě, jak a čím by se dala řešit tato situace? V létě budu několik týdnů pryč. Hodně při tom budu jezdit v autě a rád bych měl potom stopu, kudy jsme přesně jeli. Nepotřebuji sekundový záznam, polohu by klidně stačilo uložit jednou za pět minut. Zkontrolovat, jestli se oproti předchozí liší, potom lokálně uložit, jinak zahodit. V autě bych to dal za okno, vůbec se o to nestaral, pak jen stáhl zaznamenaná data (čas a souřadnice). Existuje na tohle něco hotového?
Tato taktika byla správná. Jakub odpověděl: „Kdybych to potřeboval, tak si to prostě postavím na míru. Stačí propojit tři destičky…“ Po chvíli ještě: „Teoreticky bych to mohl udělat jako projekt do Computeru.” Semínko bylo zaseto a už za tři dny dorazila fotka prvního prototypu.
