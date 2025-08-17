Projel jsem Ameriku s GPS trackerem v mobilu. Hlavní výzva je přesvědčit telefon, aby aplikaci neukončil

V článku se zkušenostmi s používáním hardwarového GPS trackeru jsem zmínil možnost použít ke stejnému účelu mobilní aplikaci. Během svého putování po parcích na západě USA jsem ji měl aktivní jako zálohu. kdyby se s trackerem něco stalo.
Celé to zahájil Lukáš Václavík pár dnů před mým odjezdem:
Přemýšlel jsi o nějakém záložním záznamu polohy na tu cestu po Americe? Na iPhonu by asi šla vytvořit zkratka, která by průběžně ukládala polohu do tabulky nebo jiného souboru.
Přišlo mi to jako dobrý nápad, ale další zkoumání ukázalo, že tudy cesta nevede. Zkratku pro zaznamenávání aktuální polohy by skutečně bylo možné vytvořit, jenže na iPhonu nelze nastavit pravidelné spouštění zkratek v časových intervalech. Je zde určitá možnost automatizace, ale jen na základě různých událostí nebo změn stavu zařízení – ne podle času (viz dokumentace Applu).
Ale našel jsem LD-Log
Když nelze použít zkratku, co třeba nějakou mobilní aplikaci? Ale asi ne pro iPhone s jeho přísným řízením aplikací. Nevěřil jsem, že by iOS u aktivně používaného telefonu nechal běžet na pozadí GPS tracker, který by pravidelně a spolehlivě dokázal zapisovat polohu. V App Storu takové aplikace jsou, třeba by to nakonec fungovalo, ale nebyl už čas na experimenty.
