Gravitační mapování odhalilo velké struktury ukryté pod povrchem Marsu

Nová analýza gravitačního pole Marsu odhalila skryté struktury pohřbené pod pozůstatky starověkého oceánu. Výsledky tohoto výzkumu byly představeny tento týden na Europlanetary Science Congress v Berlíně.

Dotyčné struktury překryté silnou a hladkou vrstvou sedimentu, který mohl být kdysi v minulosti mořským dnem, jsou výrazně hustší než jejich okolí. O co přesně by se však mohlo jednat, to vědci zatím netuší.

Podle hlavního badatele Barta Roota z Delft University of Technology v Dánsku mohly vzniknout v důsledku nějakého druhu vulkanické aktivity, nebo třeba dopadů meteoritů na povrch rudé planety.

Geologicky mrtvý Mars?

„Existuje asi dvacet struktur různých velikostí, které jsme identifikovali, nacházejících se v oblasti kolem severní polární čepičky. Jeden z nich svým tvarem připomíná psa,“ konstatoval Root.

„Zdá se, že na povrchu po nich nezůstala žádná stopa. Nicméně gravitační data nám poskytují vzrušující pohled do dávné historie severní polokoule Marsu,“ dodal.

Toto zjištění představuje další ze stále rostoucího počtu důkazů, které naznačují, že rudá planeta nemusí být zdaleka tak geologicky „mrtvá“ nebo neaktivní, jak jsme si dříve mysleli.

