Grónsko se dostalo do středu geopolitiky, a tak jej Dánsko vyzbrojí a pošle tam i pěchotu

S postupujícím ohříváním planety v klimatickém i geopolitickém významu se zřejmě v blízké době dočká velkých změn také obrana Grónska. Podle kodaňského zpravodajského webu DK se připravují na příchod vůbec prvních vojenských jednotek, které se dočkají umístění na arktickém ostrově.
Jedná se o zásadní změnu přístupu Dánska k obraně Grónska, která teď v podstatě neexistuje. Významnou roli v těchto jednotkách přitom budou hrát místní struktury, k nimž se přesouvá řízení operací od centralizovaného Spojeného arktického velitelství.
Spojené arktické velitelství
Od konce studené války hrálo klíčovou roli v obraně Grónska právě Spojené arktické velitelství, které sídlilo v Nuuku. Disponovalo především námořními jednotkami, jako jsou víceúčelové fregaty třídy Thetis o plném výtlaku 3 500 tun nebo oceánské hlídkové lodě třídy Knud Rasmussen o výtlaku 1 720 tun.
Spojené arktické velitelství doposud plnilo hlavně roli záchranky. To se teď změní
Tyto lodě jsou sice vhodné na patroly nebo záchranné mise, ale mají jenom omezenou schopnost projekce síly, která je nutná v případě stále větších choutek Ruska a Číny i dalších problematických aktérů v Arktidě. Grónsko má díky své poloze ohromný strategický význam a určitě si zaslouží solidnější obranu.
Pozemní a vyzbrojená armáda na ostrově
Dánsko proto vyšle na ostrov pozemní jednotky, zřejmě pěchotu specializovanou na operace v Arktidě, která bude mít speciální výstroj i zbraňové systémy. Nejspíše budou mít k dispozici pásová terénní vozidla Hägglunds BvS10, která zvládají zdejší podmínky. Mohou být vybavena například těžkým kulometem ráže 12,7 mm nebo automatickým granátometem ráže 40 mm pro poskytnutí palebné podpory v arktickém prostředí.
BvS10 ve službách britské armády
Podle expertů je možné, že Dánsko nasadí mobilní systémy protivzdušné obrany NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System), které by střežily klíčové oblasti vzdušného prostoru; nejspíše společně s mobilními radarovými systémy jako Ground Master 200 nebo Saab Giraffe 1X.
V dohledné době bude jistě rovněž dobrým nápadem nasadit co nejvíce průzkumných, a také úderných dronů, ať už ve vzduchu, na souši nebo i na moři, společně s přinejmenším lehkými helikoptérami jako je Airbus H145M nebo Leonardo AW169M, pro nezbytnou logistiku. Vojenské síly v Grónsku budou zpočátku malé, ale velmi důležité. Není na co čekat.