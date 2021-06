Gwynne Shotwell: „Orbitální let prototypu Starshipu by mohl proběhnout již v červenci.“

Prezidentka a hlavní provozní ředitelka SpaceX Gwynne Shotwell překvapila prohlášením, podle nějž by očekávaný orbitální let prototypu kosmické lodi Starship mohl proběhnout již v červenci.

Shotwell se k tomuto tématu vyjádřila v pátek na International Space Development Conference, kterou pořádá americká nezisková organizace National Space Society.

„Míříme k našemu prvnímu orbitálnímu pokusu v nepříliš vzdálené budoucnosti. Snažíme se ze všech sil, aby to bylo v červenci,“ konstatovala podle serveru SpaceNews.

Hrozí zdržení kvůli licenci od FAA

„Doufáme, že to zvládneme, ale všichni víme, že je to obtížné. Jsme opravdu blízko letu tohoto systému, nebo alespoň pokusu o první orbitální let tohoto systému ve velmi blízké době,“ dodala.

Zahraniční média nicméně upozorňují na fakt, že SpaceX dosud nedisponuje potřebnou licencí od Federal Aviation Administration (FAA).

Potíž spočívá v tom, že jmenovaná vládní agentura v současnosti provádí hodnocení možných environmentálních dopadů startů Starshipů z Boca Chica. Předchozí posudek je z roku 2014, takže se týká jen raket Falcon 9 a Falcon Heavy.

Titulní foto: SpaceX, CC 1.0