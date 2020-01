Harley-Davidson nesází jen na hřmící motory, připravuje už druhou elektrickou motorku

Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson překvapil na loňském veletrhu CES představením své první elektrické motorky. Stroj, označovaný jako LiveWire, však nezůstane v nabídce této značky osamocen – podle zpráv serveru Digital Trends se připravuje druhý, o něco menší model.

Ačkoli je Harley-Davidson synonymem hřmících motorů, již při představení první elektromotorky zaznělo, že firma hodlá expandovat do segmentu strojů s nulovými emisemi. Důkazem, že nezůstane jen u slov, je publikace náčrtku, na kterém je vyobrazen druhý motocykl poháněný bateriemi, jež je interně označován jako „Mid-Power“.

Harley-Davidson na baterky

Ze srovnání proporcí je zřejmé, že zatímco LiveWire je poměrně velký stroj, druhá elektrická motorka bude očividně menší. Její design čerpá inspiraci především z desetiletých zkušeností Harleye v plochodrážních závodech.

Připravovaný stroj má jen minimální kapotáž, takže součásti hnacího ústrojí, jako jsou baterie, jsou zcela odkryté. Tónovaná LED světla a černá kola s paprsky tvořícími písmeno Y dodávají stroji zlověstný vzhled. Můžeme předpokládat, že elektrický Harley nebude mít analogové „budíky“ – ty patrně nahradí digitální přístrojová deska.

Redaktor Digital Trends Ronan Glon vyslovil své přesvědčení, že Mid-Power je poměrně blízko k zahájení výroby. Co se však určitě změní, je jméno – to stávající je jen kódové označení, které by se v propagačních materiálech určitě moc pěkně nevyjímalo.

Nač se mohou motorkáři těšit?

Z názvu lze usuzovat, co lze od novinky očekávat z hlediska technických parametrů. Tato motorka bude jistě výkonnostně slabší než LiveWire, který zrychlí z 0 na 100 km/h během pouhých 3,5 sekund. Nabídne tedy méně koňských sil a s ohledem na menší rozměry i baterii s nižší kapacitou.

Pokud bychom měli tuto modelovou řadu přirovnat k elektromobilům Tesla, pak LiveWire odpovídá Modelu S, zatímco nový Mid-Power bude obdobou Modelu 3. Připomeňme, že Harley-Davidson LiveWire má motor s výkonem 78 koní, lithium-iontovou baterii s kapacitou 15,5 kWh a dojezd asi 175 kilometrů.

Očekává se, že Mid-Power rozšíří řady elektrických motorek Harley-Davidson nejpozději v roce 2022. Cena, stejně jako řada dalších parametrů, zůstává obestřena rouškou tajemství. Lze však předpokládat, že bude nižší než v případě LiveWire, který začíná na 30 000 dolarech, což je v přepočtu asi 818 tisíc korun včetně DPH.