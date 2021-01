Harvardský astronom Avi Loeb: „Mimozemšťané nás navštívili v roce 2017.“

Harvardský astronom Avi Loeb koncem tohoto měsíce vydá novou knihu s provokativním názvem Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. V té rozebírá svou kontroverzní teorii, podle níž byl mezihvězdný návštěvník ‘Oumuamua sondou vyslanou nějakou vyspělou mimozemskou civilizací.

Připomeňme, že ‘Oumuamua byl zaznamenán v říjnu 2017 a ihned se stal předmětem rozsáhlých spekulací. Až do té doby jsme totiž žádný mezihvězdný objekt přímo nepozorovali.

Loeb podle svého vydavatele HMH Books přesvědčivě ukázal, že se nejedná o asteroid – mj. proto, že se „pohyboval příliš rychle a po podivné oběžné dráze.“

Zajímavá myšlenka, ale...

Převážná většina jiných odborníků však s Loebem nesouhlasí. Patří mezi ně například i sám objevitel ‘Oumuamuy, kanadský astronom Robert Weryk.

„Upřímně, myslím si, že tato spekulace je trochu divoká,“ prohlásil již v roce 2018 během rozhovoru pro CBC. „Na základě dat, která jsme získali, se opravdu domníváme, že to není pravda.

O rok později pak mezinárodní tým vědců ve studii publikované v žurnálu Nature Astronomy uvedl, že nenašel „žádný přesvědčivý důkaz, který by podpořil mimozemské vysvětlení“, a že „vlastnosti ‘Oumuamuy jsou v souladu s přírodním původem.“