Havárii nákladního letadla DHL ve Vilniusu nezpůsobila sabotáž, tvrdí předběžná vyšetřovací zpráva

25. listopadu 2024 v brzkých ranních hodinách došlo u letiště v litevském Vilniusu k tragické havárii, při níž se zřítil nákladní letoun DHL. Zemřel jeden člen posádky (konkrétně španělský pilot) a další tři byli zraněni. Stroj patřil španělsko-německé společnosti Swiftair a byl na cestě z Lipska do Litvy. Letoun havaroval přibližně kilometr od letiště a způsobil požár, který zasáhl několik budov.

Bezprostředně po nehodě se objevily spekulace o možné sabotáži. Situaci komplikovalo rostoucí napětí mezi Evropou a Ruskem, které bylo v posledních letech opakovaně spojováno s hybridními útoky na nejrůznější cíle. Jednalo se však jen o jednu z několika možných variant.

20. prosince vydalo litevské ministerstvo spravedlnosti předběžnou zprávu, která újmu na letadle způsobenou cizím zásahem vyloučila. „Při analýze černých skříněk a důkazů z místa nehody nebyly nalezeny žádné známky nezákonného zásahu,“ stojí v dokumentu.

Předběžná zpráva litevského ministerstva spravedlnosti tedy sice vyloučila nezákonný zásah, avšak prokuratura uvedla, že vyšetřování pokračuje a nezavrhuje žádnou z možných verzí nehody, včetně technického selhání nebo lidské chyby. Na vyšetřování se podílejí také americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), německý Spolkový úřad pro vyšetřování leteckých nehod (BFU) a španělská vyšetřovací komise CIAIAC.

Teroristický útok vyloučen

Letoun, který havaroval, byl 31 let starý Boeing 737-400, který byl původně určen pro osobní přepravu a později byl přestavěn na nákladní. Jednalo se tedy o relativně starý stroj, nicméně v segmentu nákladní dopravy to není nic neobvyklého. Letadlo vlastnila letecká společnost Swiftair, která ho pronajímala DHL pro přepravu zásilek. Dle dostupných dat probíhal let standardně a posádka až do poslední chvíle nehlásila žádné technické problémy.

Letadlo se zřítilo při přiblížení k letišti, přesně 1,6 kilometrů před prahem přistávací dráhy. Po nárazu letoun sklouzl dalších 247 metrů a zastavil se až u obytné budovy, kterou poškodil a způsobil její požár. Na zemi naštěstí nebyl nikdo zraněn, nicméně celkem šestnáct lidí přišlo o své domovy.

Litevské úřady se zpočátku nezaměřovaly pouze na možnost technické či lidské chyby, ale otevřeně hovořily o možném teroristickém útoku. Důkazy z místa nehody, analýza letových záznamníků a rozhovory s přeživšími členy posádky však ukázaly, že k nehodě došlo pravděpodobně v důsledku technického selhání nebo chyby pilota.

Bylo letadlo příliš staré?

Letoun byl vybaven dvěma motory CFM56-3C1 a před letem prošel běžnou údržbou, během níž nebyly zjištěny žádné problémy. Vyšetřovatelé z Litvy, Německa, Španělska a Spojených států nadále pracují na odhalení přesné příčiny havárie. Očekává se, že kompletní zpráva bude zveřejněna během příštího roku.

Incident znovu otevřel debatu o bezpečnosti starších letadel a možných rizicích spojených s jejich provozem. Podle odborníků je stáří 31 let na hranici životnosti, přesto takto staré stroje nejsou výjimkou, zvláště v nákladní dopravě. „Starší letadla můžou být bezpečná, pokud procházejí pravidelnou a důkladnou údržbou,“ uvedl letecký analytik.

Vyšetřování této letecké nehody míníme na VTM nadále pečlivě sledovat a budeme vás průběžně informovat o všech důležitých zjištěních. Je ale nutné počítat s tím, že vyšetřování podobných událostí může trvat několik měsíců až let.

