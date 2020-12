Head-up displej s rozšířenou realitou už nebude jen výjimečný luxus, nabídnou ho i volkswageny a škodovky

Volkswagen předvádí svou novou techniku, kterou byste asi normálně čekali v mnohem dražších autech.

Čím zprvu nadchl nový Mercedes-Benz třídy S, tím nakonec překvapili i Volkswagen a Škoda. Nová technologie head-up displeje s rozšířenou realitou tedy není výhradou pouze luxusních vozů, jak by se zprvu mohlo zdát. Tuto vychytávku nyní přináší i elektrické VW ID.3 a ID.4, nehledě na příbuznou Škodu Enyaq iV. Po Mercedesu tak i VW krátce ukazuje, co jeho nejnovější výbava vlastně umí.

Takzvaný AR-HUD (Augmented-Reality-Head-up-Display) samozřejmě rozšiřuje to, co vidíte před sebou na silnici. Vedle tradičního zobrazení rychlosti a dalších statických informací tak displej zasazuje do prostředí před řidičem řadu virtuálních ukazatelů, reagujících na současné podmínky jízdy a okolí.

Nechybí tak zdánlivě v prostoru se pohybující a vznášející šipka navigace, která vás přesně navede k odbočce, nebo ikona cíle vaší cesty, k níž se postupně přibližujete, a je umístěna do prostoru před vámi. V reálném čase umí AR-HUD zvýrazněním na vozovce upozornit na vyjetí z jízdního pruhu, graficky ukázat odstup při použití adaptivního tempomatu nebo naopak červeně upozornit na nebezpečný odstup od vozidla před vámi.

Virtuální ukazatele se tedy průběžně zvětšují a zvýrazňují v závislosti na jízdních podmínkách, případně se zesvětlují, aby řidiči neblokovaly výhled před sebe. Systém head-up displeje získává data z kamer a senzorů na přídi vozidla, ale také z podkladů navigačního systému.

Nepřekvapí, že AR-HUD je součástí vyšších výbav ID.3 a ID.4, a to v rámci paketu Infotainment Plus, který nelze dokoupit samostatně k nižším výbavám. U Škody Enyaq iV je situace jiná a AR-HUD se mezi dodatečnými příplatky objevuje v paketu Infotainment Top společně s navigací a službami Škoda Connect za 43 000 Kč.

Článek připravila redakce Autorevue.cz