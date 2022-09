Hitlerův šílený vlak. Příběh megalomanské Breitspurbahn, která měla nahradit zaoceánské parníky

Hitler byl megaloman. Ještě v posledních dnech Třetí říše s architektem řešil plány na nové hlavní město, které by svou velkolepostí překonalo všechno, co kdy lidstvo vidělo. Známá je jeho záliba v dálnicích, méně už se ví o jeho vášni pro novou říšskou železnici Breitspurbahn .

Cestující by mohli využívat čítárnu, bar, restauraci, saunu, bazén a holičství – vše vyprojektované v duchu doby s mohutnými závěsy a velkými křesly. Restaurace měla konkurovat luxusním hotelům a najednou obsloužit až 130 hostů, do kina by se vešlo 196 lidí.

Projekt neuspěl

Už víte, že Hitler byl do Breitspurbahn zamilovaný a neslyšel námitky. Přitom od začátku bylo otázkou, nakolik by monstrózní vlaky dávaly smysl. Na dlouhých trasách už v té době konkurovala letecká doprava. Nacisté to tehdy nevěděli, ale my už dnes víme, že v 50. letech letadla ukončila éru lodních linek. A velmi pravděpodobně by tak skončila i Hitlerova superželeznice.



Ilustrace z knihy Die Breitspurbahn od Antona Joachimsthalera

Konstruktéři, kteří měli kontakt s realitou, si byli vědomí, jak nereálný úkol dostali. Nikdo z nich však nechtěl skončit v koncentračním táboře, tak se vrhli do práce na nejrůznějších detailech, ale praktických a fundamentálních otázek se téměř nedotkli. Výška vlaku by s tehdejšími podvozky nebyla zvládnutelná; teprve pozdější technologie naklápěcích vozů by umožnila poslat takový vlak do oblouku. Tak velkou lokomotivu nepostavili nacisté, ale ani nikdo po nich.

Rychlé železniční spojení by mělo v Hitlerově říši smysl, ale náklady na vybudování a provoz širokorozchodné železnice by byly ohromné. Od základu by se musely postavit nejen nové vlaky, ale i tratě, nádraží, mosty a tunely. Z finančního hlediska bylo mnohem rozumnější zvýšit frekvenci běžných vlaků a rozšířit vytížené trasy přidáním dalších kolejí.



Kde brali Hitler a jeho konstruktéři inspiraci pro vzhled lokomotivy pro Breitspurbahn? Toto jsou lokomotivy éry „Streamlined Steam“ ze 30. let.

New York Central 5344 ● Burlington & Quincy Æolus ● Commodore Vanderbilt

Po pádu nacistického Německa bylo navrženo několik širokorozchodných železnic s rozchodem kolejí od 2 750 do 5 500 milimetrů. Zahrnovaly například lokomotivy s jaderným pohonem a délkou osobních vozů od 40 do 80 metrů. Žádný z projektů to však nikdy nedotáhl až do provozu.