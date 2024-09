Hladiny řek a nádrží, stavy povodí, průtoky a povodně. Kde na internetu najít podrobné informace

Služba umí mapu filtrovat a zobrazit jen ty stanice, u kterých už došlo k dosažení SPA , anebo ty, ke kterým máme k dispozici předpověď dalšího vývoje v následujících dnech. To se týká především hlavních stanic na klíčových řekách.

Jestli ve vaší oblasti hrozí rozlití blízkého potoka do sklepů a zahrádek, zjistíte v prvé řadě na webu Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ.

Do Česka dorazily vydatné deště a podle modelů by mohly na mnoha tocích způsobit povodeň. Vybrali jsme několik webových aplikací a služeb, které prozradí, jak a kde sledovat aktuální situaci na řekách i vodních nádržích.

Hladiny vody v nádržích

Podobné grafy stavů a průtoků na českých tocích najdete i na webech jednotlivých povodí. Navíc ale každé z nich nabízí speciální stránku Hladiny vody v nádržích, na které můžete zkontrolovat, jak na tom jsou české přehrady:

Na každém z vyjmenovaných povodí najdete mapku s vyznačenými vodními nádržemi. Po klepnutí se otevře detail s časovým grafem vývoje výšky hladiny v m n.m., odtokem z nádrže v metrech krychlových za sekundu a průměrnou bilanční hodnotou přítoku (opět v metrech krychlových za sekundu). Nechybí ani krajní hodnoty konkrétní stavby.



Karta VD Nové Mlýny – Dolní nádrž na jihu Moravy, kde se do grafů krásně propisuje zvýšený přítok, odtok a růst hladiny způsobený dešti v povodí

Z grafů tedy vyčtete trend, co do přehrady teče, co z ní odtéká a jakou má kapacitu zadržovat nenadálý přísun vody během blížících se dešťů.