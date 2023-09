Hlavně klid a zadek v teple. BMW už za vyhřívání sedaček nebude požadovat předplatné

Majitelé vozů BMW si během nastávající zimy budou moci s klidným svědomím vyhřívat svá pozadí, aniž by za to museli platit měsíční poplatek. Mnichovská automobilka totiž vycouvala ze svého plánu na předplatné vyhřívaných sedadel za 18 dolarů (tj. cca 410 Kč) měsíčně poté, co se zákazníkům nelíbila představa, že by si měli připlácet za odblokování již existujících funkcí ve svých vozech.

Vyplývá to z rozhovoru časopisu Autocar se členem představenstva BMW pro prodej a marketing Pieterem Notou během konference IAA Mobility v Mnichově. Nota uvedl, že předplatné vyhřívaných sedadel spadá pod širší experimenty automobilky s mikrotransakcemi – jen ne příliš úspěšné. Podrobnosti přináší magazín The Verge.

Zadek v teple zadarmo

„Mysleli jsme si, že zákazníkům poskytneme doplňkovou službu tím, že jim nabídneme možnost pozdější aktivace, ale uživatelé to příliš neakceptují,“ řekl Nota pro Autocar. „Lidé mají pocit, že zaplatili dvakrát – což ve skutečnosti nebyla pravda, ale vnímání je realita, říkám vždycky. Takže to byl důvod, proč jsme s tím přestali.“

BMW má nyní v plánu rozšíření své nabídky předplacených služeb a funkcí na vyžádání u budoucích modelů, ale šéf prodeje uvedl, že firma neuvažuje o tom, že by v budoucnu zákazníkům účtovala poplatky za aktivaci již existujících hardwarových funkcí.

„Nyní se s těmito "funkcemi na přání" zaměřujeme na produkty související se softwarem a službami, jako je asistent řízení a parkovací asistent, které si můžete přidat později po zakoupení vozu, nebo na určité funkce vyžadující přenos dat, za které jsou zákazníci zvyklí platit v jiných oblastech.“ upřesnil Nota s tím, že tuto cestu zákazníci akceptují.

Na otázku, jak BMW zajistí, aby zákazníci neměli pocit, že jsou nuceni připlácet si za funkce, které by dříve očekávali jako standard, Pieter Nota odpověděl: „Máme s tím určité zkušenosti a součástí tohoto procesu je i testování reakcí zákazníků.“

Vyhřívání za paywalem

Zákazníci si poprvé všimli, že se BMW snaží schovat vyhřívání sedadel za paywall, když se tato funkce začala objevovat v elektronických obchodech německé značky v různých zemích. V závislosti na regionu stálo měsíční předplatné vyhřívání předních sedadel zhruba 18 dolarů, s možností předplatit si ho na rok (za 180 dolarů), tři roky (za 300 dolarů) nebo si zaplatit „neomezený“ přístup za 415 dolarů.

Vyhřívaná sedadla a volant budou pravděpodobně stále za příplatek – ale pouze jednorázový v rámci volitelného paketu při nákupu u prodejce. Další funkce, jako jsou pokročilé asistenční systémy a adaptivní odpružení, jsou v některých regionech stále nabízeny jako služba za předplatné.

Nebylo to poprvé, co se BMW neúspěšně pustilo do předplatného. Automobilka se například pokoušela účtovat poplatek zákazníkům, kteří chtěli ve svých vozech používat Apple CarPlay, nejprve jako jednorázovou možnost za 300 dolarů a později za poplatek 80 dolarů ročně. Naprostá většina automobilů přitom nabízí CarPlay i Android Auto zdarma.

Přes tento neúspěch je předplatné v automobilovém průmyslu stále populárnější. Výrobci experimentují s novými službami za měsíční nebo roční poplatky a jsou nadšeni možnostmi aktualizací softwaru přes internet, které jim otevírají nové možnosti, jak získat další peníze od svých zákazníků.