Hlavní vědec NASA: Současná generace nejspíše objeví mimozemský život. Musíme se na to připravit

Hlavní vědecký pracovník NASA James Green společně se svým týmem publikoval v časopisu Nature komentář, ve kterém navrhuje vytvořit základní rámec, jak světu sdělit, že lidstvo našlo život (nebo jeho pozůstatky) mimo planetu Zemi. Podle Greena je totiž poměrně slušná šance, že to bude úkol právě současné generace vědců.

Autoři článku upozorňují, že se musíme vyvarovat senzačních sdělení a že důkazem existence mimozemského života bude spíše dlouhodobý proces. Připravili pro něj sedmibodovou škálu, která má vyjadřovat věrohodnost prokázání třeba prehistorického života na Marsu.

Zapomeňte na senzační tiskové konference

Na úplném počátku (Level 1) bude odhalení nějakého prvního signálu biologické aktivity. Může to být třeba přítomnost specifických chemických látek atp. V dalších stupních budou muset vědci vyloučit kontaminaci, dále vysvětlit, jak takový signál vznikl, odhalit další dodatečné signály a konečně vyvrátit veškeré protichůdné hypotézy a provést další nezávislý výzkum.



Prokázání života mimo planetu Zemi bude podle Greena dlouhodobý proces, a tak pro něj navrhl sedmistupňový systém. Rover Perseverance má techniku na úrovně 1-5

Současné mise na Marsu v čele s roverem Perseverance mají dostatečnou laboratorní výbavu, aby se dostaly z 1. úrovně až na tu 5. I tak ale zbývají ještě další dvě, jejichž potvrzování může trvat roky: podrobnou analýzou vzorků na Zemi a vysláním dalších misí.

Podle Greena je tento přístup velmi důležitý, senzacechtivé tiskové konference a prohlášení o zelených mužíčcích totiž patří do 20. století a v případě následného odmítnutí nedostatečného důkazu by to mohlo znamenat konec celé mise, která by nadále již nebyla důvěryhodná.



Od prvního důkazu k definitivnímu potvrzení budou třeba nejspíše roky dalšího výzkumu (Ilustrace NASA)