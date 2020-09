Hlístice jsou schopny likvidovat škůdce zemědělských plodin i ve vesmíru

Pokud jednoho dne skutečně máme osidlovat cizí planety, budeme mj. potřebovat něco jako vesmírnou verzi zemědělství. Této problematice se intenzivně věnuje řada vědců z celého světa.

Tým odborníků z U.S. Department of Agriculture a biotechnologické společnosti Pheronym nyní zjistil, že hlístice (Nematoda) dokážou likvidovat různé škůdce nejen na Zemi, ale i v kosmu. Díky tomu by je budoucí kolonisté mohli využívat k ochraně pěstovaných plodin.

Badatelé si dříve nebylo jisti, jak dobře se hlístice s podmínkami mikrogravitace dokážou vyrovnat . Když je ale poslali na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), zjistili, že dotyčné organismy prosperují a infikují a zabíjejí škůdce.

Povzbuzující objev

Hlístice se ve skutečnosti životu ve vesmíru přizpůsobily tak moc, že jedinci, kteří se v něm vylíhli a vyrostli, při návratu na Zemi zemřeli (na rozdíl od těch, kteří se narodili ještě na naší planetě).

Vybudování funkční kosmické farmy pochopitelně bude vyžadovat mnohem víc než jen hlístice, nicméně tento objev je povzbuzující.

„Když se díváme do budoucnosti, v níž se budou plodiny pěstovat ve vesmíru, očekáváme, že prospěšné hlístice nabídnou jedinečné možnosti založení zemědělství pro dlouhodobý výzkum vesmíru,“ uvedl entomolog David Shapiro-Ilan z U.S. Department of Agriculture.

Titulní foto: NIAID, CC BY 2.0