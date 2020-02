Hodnota SpaceX dosáhla 36 miliard dolarů. Projekt Starlink by v budoucnu mohl vstoupit na burzu

Podle CNBC se SpaceX Elona Muska chystá získat nové finanční prostředky. Za jednu akcii společnosti získá 220 dolarů a celkově má nové kolo financování vynést 250 milionů dolarů. Firmu to ohodnotí na 36 miliard dolarů (835 miliard korun).

V loňském roce získala SpaceX ve třech kolech financování 1,33 miliardy dolarů. V současné době patří firma k nejžádanějším ze společností před IPO (první veřejná nabídka akcií).

Spojení před IPO možná není dost přesné, protože SpaceX se v nejbližší době na burzu nechystá. Za pár let by se na ní mohl objevit provozovatel satelitní sítě Starlink. Projekt je zatím součástí SpaceX, ale firma se už nechala slyšet, že ho v budoucnu zřejmě vyčlení.

Odhaduje se, že stavba konstelace s 12 000 satelity (může jich být nakonec ale i více), vyjde na 10 miliard dolarů.

Hodnota SpaceX (v miliardách dolarů)

SpaceX letos čeká klíčový rok z hlediska tří hlavních projektů. Výstavba Starlinku pokračuje svižným tempem. Na oběžné dráze je už 300 satelitů. Letos se očekává, že motory Falconu 9 zaburácejí možná více než 30krát a z toho více než polovina startů může připadnout na starty s družicemi Starlink. Jen v březnu by mohly proběhnout tři.

Chystá se také druhý demonstrační let lodě Crew Dragon, která poprvé poletí k Mezinárodní kosmické stanici s lidskou posádkou. NASA už potvrdila, že to bude SpaceX a ne Boeing, kdo jako první od roku 2011 dopraví člověka do vesmíru z amerického území. Očekává se, že let proběhne někdy mezi dubnem a létem.

SpaceX dostala na vývoj lodě od NASA přes 3 miliardy dolarů. Crew Dragon bude do vesmíru létat také s turisty. Jedna letenka vyjde na částku pod 50 milionů dolarů.

SpaceX kromě toho už léta dopravuje na stanici zásoby, což byl projekt, který v počátcích fakticky zachránil firmu před krachem. Třetím významným projektem je samozřejmě vývoj a stavba lodě Starship. Už brzy by měly proběhnout testy v atmosféře.