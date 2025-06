Honda úspěšně otestovala opětovně použitelnou raketu vlastní konstrukce. Elonovi roste konkurence

Japonská Honda, známá především svými automobily a motocykly, poněkud překvapivě oznámila, že 17. června úspěšně provedla testovací start a přistání prototypu vlastní opětovně použitelné rakety. Tento milník představuje významný krok směrem k ambicióznímu cíli: dosažení suborbitálního letu, tedy takového, při němž raketa sice dosáhne hranice vesmíru, ale nepřejde na oběžnou dráhu, do roku 2029

Test se odehrál v městečku Taiki na japonském ostrově Hokkaidó. Jeho cílem bylo ověřit klíčové technologie pro opakovanou použitelnost, jako je stabilita při vzletu i sestupu a schopnost přesného přistání. Taiki Town se aktivně rozvíjí jako „vesmírné město“, proto zde probíhají podobné testy. Honda zdůrazňuje, že zkušební start probíhal za přísných bezpečnostních podmínek, s vymezením ochranné zóny a ve spolupráci s místními úřady.

Důležitých 56,6 sekund

Experimentální raketa o délce 6,3 metru, průměru 85 centimetrů a hmotnosti 1312 kilogramů vystoupala do výšky 271,4 metru a přistála s mimořádnou přesností pouhých 37 centimetrů od cílového bodu. Celý let trval 56,6 sekundy a Honda při něm získala velice cenná data pro další vývoj.

Proč je opětovná použitelnost tak důležitá? Je to takový svatý grál ekonomicky efektivního cestování do vesmíru. Ostatně, Elon Musk se svou společností SpaceX a raketami Falcon 9 nám to v posledním desetiletí ukázal v praxi. Honda si uvědomuje rostoucí poptávku po vynášení nejrůznějších satelitů a její vstup do této oblasti tak dává smysl. Cílem je výrazně snížit náklady na vynášení nákladu do vesmíru.

Hondě není vesmír cizí

Japonská automobilka není v oblasti kosmického výzkumu žádným nováčkem. Už v roce 2021 avizovala zájem o vývoj technologií pro vesmír, včetně cirkulačních energetických systémů a robotiky. Aktuálně pracuje na elektrolyzéru pro Mezinárodní vesmírnou stanici a spolupracuje na vývoji systémů pro tankování satelitů. Rakety však představují nový směr, kde využije zkušenosti z vývoje spalovacích motorů, řízení a automatizace.

Honda není jediným automobilovým gigantem, který se pouští do kosmického závodu. Konkurenční Toyota prostřednictvím své výzkumné divize investovala do raketové společnosti Interstellar Technologies. Japonská vláda aktivně podporuje soukromé firmy v této oblasti s ambiciózním cílem zdvojnásobit do počátku 30. let velikost svého vesmírného průmyslu na 8 bilionů jenů (zhruba 55,20 miliardy USD).

Opakovaně použitelné rakety

Ačkoli je výzkum raket u Hondy stále v základní fázi a o komercializaci dosud nebylo rozhodnuto, firma má v plánu pokračovat v intenzivním výzkumu s cílem dosáhnout do roku 2029 technologické způsobilosti pro suborbitální start. Generální ředitel Hondy Toshihiro Mibe vyjádřil potěšení z tohoto kroku vpřed a zdůraznil, že raketový výzkum smysluplně využívá technologické silné stránky jeho firmy.



Honda úspěšně otestovala opětovně použitelnou raketu vlastní konstrukce

Opakovaně použitelné rakety jsou vnímány jako klíč k častějším a levnějším letům do vesmíru. Umožňují nejen vynášet satelity, ale otevírají cestu i dalším službám – například doplňování paliva na oběžné dráze nebo vývoj systémů pro podporu života ve vesmíru.

Bude fascinující pozorovat, jak se budou posouvat technologické hranice a jak se tradiční hráči z různých odvětví pouštějí do nových, pro ně dosud neprobádaných vod. Je otázkou, zda se podaří naplnit i ty nejambicióznější vize. Další vývoj budeme samozřejmě bedlivě sledovat.