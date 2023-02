Horní stupeň Starship možná nebude vždy znovupoužitelný. Připustil to Elon Musk

Připravovaná kosmická loď Starship by v některých případech mohla být vysílána do vesmíru i s „postradatelným“ horním stupněm. Nedávno to připustil Elon Musk.

Vše začalo, když si jistý pozorný uživatel Twitteru všiml zmínky o speciální konfiguraci dotyčné kosmické lodi, v rámci níž by horní stupeň nebyl znovupoužitelný.

Tato konfigurace by podle dostupných informací měla být schopna dopravit na oběžnou dráhu užitečný náklad o váze 250 tun.

Nejlepší volba pro netrpělivé?

Na následné dotazy CEO SpaceX odpověděl poměrně vágně – tedy že o tom, zda jeho společnost takový horní stupeň opravdu bude používat, zatím ještě nebylo rozhodnuto.

Server Teslarati nicméně v dané souvislosti připomněl, že již v roce 2019 Musk hovořil o „odlehčené Starship bez tepelného štítu nebo ploutví/nohou“, která by byla „nejlepší volbou pro netrpělivé“.

Řada odborníků ostatně považuje za velmi nepravděpodobné, že všechny Starship, které se kdy vydají do kosmu, budou skutečně plně znovupoužitelné. Je ovšem otázkou, jaký osud čeká ty postradatelné.