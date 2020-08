Houby rostoucí u Černobylu jsou schopny blokovat část kosmického záření

Houby rostoucí poblíž bývalé jaderné elektrárny v Černobylu by mohly pomoct chránit astronauty před smrtícím kosmickým zářením. Plyne to z výsledků nového výzkumu, na který upozornil New Scientist.

Zkouška provedená na Mezinárodní vesmírné stanici ukázala, že kryptokokus tvárný (Cryptococcus neoformans) je schopen část tohoto záření blokovat a absorbovat. Konkrétně se jednalo o 2 % paprsků, které ho zasáhly.

To na první pohled vypadá jako hodně málo, nicméně je zapotřebí vzít v potaz, že při experimentu byl použit pouze extrémně tenký (2 mm) vzorek Cryptococcus neoformans.

Sebereplikace i sebeuzdravování

Pokud by vrstva hub byla tlustá alespoň 21 centimetrů, podle odborníků z Johns Hopkins University a Stanfordu by to již bylo dostačující k tomu, aby např. budoucí kolonisty Marsu udržela v bezpečí.

Nezanedbatelnou výhodou je skutečnost, že takové „živé štíty“ se v případě poškození dokážou samy regenerovat.

„Co dělá houbu skvělou je to, že potřebujete jen pár gramů a můžete začít. Má schopnost sebereplikace i sebeuzdravování, takže i když sluneční erupce radiační štít značně poškodí, během několika dní bude schopen dorůst,“ uvedl badatel Nils Averesch ze Stanfordu.

Titulní foto: Dr. Graham Beards, CC BY-SA 3.0