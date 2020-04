Houstone, máme problém: Fascinující příběh mise Apollo 13 na fotografiích

Příběh mise Apollo 13 možná důvěrně znáte ze stejnojmenného filmu. Trojice amerických astronautů se vydala cestu k Měsíci s tím, že budou již třetí posádkou, která se po něm projde. K Měsíci sice vystartovali, ale nakonec ho jen obletěli a cíl mise se změnil v záchranu jejich života. Mise začala 11. dubna 1970, tedy přesně před 50 lety, a skončila záchranou posádky 17. dubna 1970.

Průběh mise ovlivnila nehoda technického rázu. Při zapnutí promíchávání nádrže s kapalným kyslíkem došlo ke zkratku v elektrickém přívodu, což způsobilo explozi a poškození lodi. Následně posádka musela vyřešit, jak se s omezenou zásobou kyslíku a energie vrátit zpátky na Zem.

Nutno uznat, že film Apollo 13 je chvályhodný kinematografický počin, který je i v mnohých detailech věrný skutečnosti. Největší rozdíl oproti skutečnosti byl ve vykreslení emocí – ve skutečnosti byla posádka vysoce disciplinovaná, profesionální a také samozřejmě zcela zdravá. Trochu důraznějším prokreslením charakterů postav se už tak dramatický příběh ve filmu ještě trochu více zdramatizoval, ale po technické stránce prakticky vše odpovídalo skutečnosti.

Z této mise také pochází slavná hláška „Houstone, máme problém." Ale sluší se upřesnit, že toto už je takové zažité zjednodušené znění. Ve skutečnosti po explozi v servisním modulu velitel do vysílačky zahlásil: „I believe we've had a problem here.“ V překladu tedy: „Houstone, domnívám se, že jsme tu měli problém.“

Nyní se ale můžete podívat na zcela autentické fotografie přímo z přípravy a průběhu mise. Tedy žádný film s herci, ale dobový obrazový záznam skutečnosti. K prohlídce unikátních fotografií z mise Apollo 13 přistupte kliknutím na obrázek, následně si můžete prolistovat galerii téměř 70 fotografií.