Hraní her a chatování jsou pro spánek náctiletých horší než sledování televize

Nová studie varuje, že činnosti jako je hraní her nebo textová komunikace před spaním narušují spánek více než sledování televize. Vědci zjistili, že náctiletí, kteří se věnovali činnostem, jako je online chatování s přáteli nebo hraní her během jedné hodiny před spaním, potřebovaly dalších 30 minut navíc, aby usnuly. Podrobnosti přináší web StudyFinds.

Autoři studie tvrdí, že tento typ interaktivního trávení času u obrazovky bohužel ovlivňuje spánek dětí ještě více způsoby než jen tím, že je udržuje déle vzhůru.

Studie odhalila, že za každou hodinu navíc, kterou děti během dne strávily hraním her nad rámec běžného režimu, se jejich spánek zpozdil o několik minut. Naproti tomu „pasivní“ činnosti, jako je sledování televize nebo prohlížení internetu, neměly na spánek takový vliv.

Více hraní, méně spánku

„Pokud teenageři obvykle hrají hry hodinu denně, ale jednoho dne vyjde nová hra a oni ji hrají čtyři hodiny, je to o tři hodiny více, než obvykle hrají,“ vysvětluje David Reichenberger z Penn State v tiskové zprávě. „To znamená, že mohou mít tu noc o 15 minut posunutý čas usínání.“ Výsledky této studie byly publikovány v odborném časopise Journal of Adolescent Health.

Reichenberger zdůrazňuje, že pro dítě je ztráta 15 minut spánku v noci významná. Je to obzvlášť patrné, když musí ráno vstávat do školy – pokud usne později, nemůže to ráno dohnat. Bez dostatečného spánku jsou děti vystaveny zvýšenému riziku obezity, stejně jako zhoršenému vnímání, regulaci emocí a duševnímu zdraví.

Vědecký tým z Penn State analyzoval čas strávený u obrazovky u 475 dospívajících pomocí každodenních průzkumů po dobu nejméně tří dnů. Rovněž měřil délku spánku dospívajících po dobu jednoho týdne pomocí akcelerometrů – zařízení, která se nosí na zápěstí a sledují pohyb.

Z výsledků vyplývá, že dospívající tráví v průměru dvě hodiny denně komunikací s přáteli prostřednictvím e-mailů, rychlých zpráv, textových zpráv nebo sociálních médií. Hraním videoher stráví přibližně 1,3 hodiny denně, surfováním po internetu necelou hodinu denně a sledováním televize nebo videa přibližně 1,7 hodiny denně. Průměrná délka spánku těchto dospívajících byla 7,8 hodiny za noc.

Každá hodina u obrazovky škodí

Vědci vypozorovali, že za každou hodinu během dne strávenou u obrazovek kvůli komunikaci dospívající usínali přibližně o 11 minut později. Za každou hodinu strávenou u her usínali asi o 9 minut později. Nejvýraznější zpoždění spánku však zaznamenali ti, kteří používali svá zařízení k hovoru, psaní zpráv nebo hraní her v poslední hodině před spaním – usínali asi o 30 minut později.

Není bez zajímavosti, že vědci neprokázali žádnou významnou souvislost mezi pasivními činnostmi, ve kterých hraje roli obrazovka, jako je prohlížení internetu nebo sledování televize či videa, a poruchami spánku.

„Je možné, že pasivnější činnosti jsou méně mentálně stimulující než interaktivní činnosti, jako je například chatování nebo hraní her. Je to ošemetná situace,“ říká docentka Anne-Marie Chang.

„Tyto nástroje jsou v dnešní době opravdu důležité pro každého, takže je těžké je omezit, ale pokud vám záleží na zdraví a pohodě dospívajícího, pak byste mohli zvážit omezení interaktivnějších činností, zejména v poslední hodině před spaním.“

Závěrem je v rámci objektivity nutné upozornit na možné nedostatky této vědecké práce. V první řadě je to skutečnost, že se studie zaměřuje pouze na adolescenty, což může omezovat její aplikovatelnost na širší populaci. Výsledky sice mohou ukazovat korelaci, ale nemusí nezbytně prokazovat příčinnou souvislost mezi hraním her/textováním a spánkem.