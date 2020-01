Hranice 500 km/h zřejmě padne. Koenigsegg připravuje nejrychlejší auto na silnice

Automobilka Bugatti se během léta minulého roku pochlubila působivým rekordem, kdy s upraveným prototypem modelu Chiron dosáhla maximální rychlostí 304,773 mil v hodině (489,484 km/h). Bugatti se tak pyšnilo titulem výrobce nejrychlejšího silničního vozu světa, i když to bylo trochu sporné.

Trvalo ještě nějakou chvíli, než automobilka ohlásila, že od speciálně upraveného prototypu bude odvozena i speciální prodejní edice Chiron Super Sport 300+, aby mohl být rekord uznán. Bugatti tak oficiálně převzalo žezlo od dosavadního rekordmana, kterým byl Koenigsegg Agera RS. Švédský Koenigsegg by se však brzy mohl pokusit získat svůj titul zpět.

Dvě turba a 1600 koní

TheSupercarBlog totiž přišel s informací, podle které se Koenigsegg připravuje na premiéru konceptu Mission 500, jehož odhalení by mělo proběhnout během březnového ženevského autosalonu. Číslovka 500 by přitom měla předznamenávat jeho schopnost pokořit magickou hranici 500 km/h.

Zatím se jedná pouze o spekulace, pokud by se však ukázaly být pravdivé, pak by se základem nového konceptu mohl stát s největší pravděpodobností model Jesko, který automobilka představila na loňském ženevském autosalonu.

Působivý stroj, který má vzniknout jen v omezené sérii 125 kusů, má pod kapotou pětilitrový motor V8 s dvojitým turbem, který je při spalování klasického 95oktanového paliva schopen nabídnout maximální výkon 1280 koní. Pokud se však do nádrže nalije E85, pak výkon dosáhne závratných 1600 koní a 1500 Nm točivého momentu.

Maximální rychlost modelu Jesko by se měla pohybovat okolo 482 km/h (cca 300 mil za hodinu) a již v době jeho premiéry se mluvilo o modelu s upravenou aerodynamikou, který by mohl pokořit magických 500 km/h. A právě to by mohl být záhadný koncept Mission 500.

Článek připravila redakce Auto.cz