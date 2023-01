Hromadná výroba Cybertrucku opět odložena. Zatím se dočkáme jen beta modelů

Cybertruck od Tesly se nezačne hromadně vyrábět dřív, než v roce 2024. Během čtvrtletního rozhovoru s investory to připustil Elon Musk.

„Zahájení výroby je vždy velmi pomalé, takže bych do zahájení výroby nedával příliš mnoho zásob. Jde o to, kdy skutečně dojde k hromadné výrobě, a to bude příští rok,“ uvedl mj.

CEO výše jmenované automobilky nicméně prozradil, že již v průběhu příštího měsíce by mohly být představeny alespoň některé beta modely.

„Někdy letos v létě“

Výroba – byť tedy zatím ne masová – by pak měla začít „někdy letos v létě“, kteréžto tvrzení je podle kritiků dostatečně vágní na to, aby se z něj Musk mohl v případě potřeby vykroutit.

Připomeňme, že slavný vizionář naštval zájemce o Cybertruck již několikrát. A to nejen tím, že neustále slibuje něco, co později neplní.

Před časem rovněž oznámil, že cena očekávaného elektrického pickupu bude nakonec vyšší než původně avizovaných 40 000 dolarů a odůvodnil toto rozhodnutí rostoucí inflací.