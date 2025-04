Hubbleův dalekohled sledoval splašený magnetar neznámého původu. Kdyby se přiblížil k Zemi, smaže všechny kreditky

Hubbleův vesmírný dalekohled je stále při síle a dělá podivuhodné věci. Nedávno pomohl k objevu pozoruhodného magnetaru SGR 0501+4516, který se řítí Mléčnou dráhou, aniž by bylo jasné, kde a jak vlastně vznikl. Tým astronomů vede Ashley Chrimes z European Space Research and Technology Center.

Magnetary jsou krajní podoby už tak extrémních neutronových hvězd. Jak astronomové rádi zdůrazňují, mají nepředstavitelně silná magnetická pole – asi tak bilionkrát intenzivnější než to, které chrání Zemi.

Přibližte se na 1000 km a roztrhá vás na atomy

Kdyby proletěl okolo naší planety v polovině vzdálenosti k Měsíci, v mžiku by vymazal všechny kreditní karty a poškodil hromadu dalších zařízení. No, a pokud by se k magnetaru přiblížil člověk na méně než 1 000 kilometrů, pole by okamžitě roztrhlo všechny atomy v jeho těle.

SGR 0501+4516 je poměrně exotický, doposud totiž známe jen okolo tří desítek dalších těles tohoto typu. A ani přesně nevím, odkud pochází. I když se zprvu zdálo, že by mohl být pozůstatkem supernovy HB9, data Hubbleova dalekohledu ukázala něco jiného.

Nevíme jak vznikl a okdud pochází

Díky detektivní práci s využitím přesné 3D mapy Mléčné dráhy, kterou vytvořila vesmírná observatoř Gaia, mohli vědci vystopovat jeho trajektorii napříč Mléčnou dráhou. Ukázalo se, že SGR 0501+4516 nevznikl při explozi supernovy, podél jeho dráhy se totiž nenachází žádný objekt, který by napovídal, že se tu odehrál podobný výbuch.

Buď je tedy magnetar podstatně starší než odhadovaných dvacet tisíc let a místo jeho vzniku je mnohem více vzdálené od současné polohy, anebo se zrodil jiným způsobem. Třeba splynutím dvou neutronových hvězd, nebo zhroucením ve dvojhvězdě kvůli akreci hmoty.