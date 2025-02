Hubbleův teleskop zkoumal obrovskou galaxii s devíti prstenci. Mléčnou dráhu by spolkla jako nic

Zasloužilý a stále aktivní Hubbleův vesmírný dalekohled se tentokrát zaměřil na opravdu zvláštní cíl. Vlastně je to cíl téměř doslovně, veliká galaxie LEDA 1313424 totiž skutečně připomíná terč. Pozorujeme ji jako devět koncentrických prstenců, přičemž ten největší je gigantický. Mléčná dráha by se do něj vešla jako nic.

Existují i další galaxie, v nichž jsou hvězdy uspořádány v prstencích. Mají jich ale nejvýše tři. Galaxie LEDA 1313424, které se přezdívá „Bullseye,“ neboli „Terč,“ je v tomto ohledu naprosto výjimečná.

Pozorování Hubbleova dalekohledu nejprve potvrdila, že galaxii tvoří osm prstenců. Pieter G. van Dokkum z Yale a jeho kolegové nicméně analyzovali data Keckovy observatoře na Havaji a zjistili, že Bullseye má jedště jeden

Takhle bude vypadat už jen „chvilku“

Naše Galaxie má průměr zhruba 100 tisíc světelných let. Největší prstenec Bullseye je ovšem s průměrem 250 tisíc světelných let asi 2,5krát větší, což z něj děla úctyhodný objekt.

LEDA 1313424 se v minulosti opravdu proměnila v terč. Asi před 50 miliony let totiž jejím středem prolétla jistá trpasličí galaxie. Oba systémy dodnes spojuje tenká stopa kosmického plynu, i když je dělí vzdálenost asi 130 tisíc světelných let.



Mléčná draha a galaxie Bullseye

Jak říká van Dokkum, galaxii Terč jsme přistihli ve velmi speciálním okamžiku – přinejmenším v kosmickém časovém měřítku. V podobě, v jaké ji dnes pozorujeme, totiž bude existovat už jen relativně krátkou dobu. Průlet trpasličí galaxie zformoval sérii prstenců, ale jejich životnost je pravděpodobně omezená. Postupně zmizí.

Podle toho, co dnes víme, se galaxie srážejí nebo míjejí v těsné blízkosti poměrně často. Je ale nesmírně vzácné, že by jedna proletěla centrem nějaké druhé, jako se to stalo galaxii LEDA 1313424. Průlet trpaslíka doslova rozvlnil celou zasaženou galaxii, ve které pak vznikly prstence, které dnes pozorujeme. Také se v ní objevily nové hvězdné porodnice, což je ale u podobných událostí typické.

Zdroj: NASA