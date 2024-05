Hubbleův vesmírný dalekohled je v nouzovém režimu. Důvodem jsou opět problémy s gyroskopem

Hubbleův vesmírný dalekohled má vážné problémy. Observatoř se opět potýká s nepříjemnou poruchou gyroskopu, kvůli které musela přerušit vědecké operace. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že dalekohled v úterý 23. dubna automaticky přešel do nouzového režimu, když jeden ze tří funkčních gyroskopů začal vykazovat chybné údaje.

Experti z NASA v současné době pracují na řešení, které umožní obnovení normálního provozu dalekohledu. Je to již podruhé během necelého půl roku, co vesmírný teleskop musel kvůli potížím s gyroskopy zastavit veškeré vědecké operace.

V listopadu loňského roku začal jeden z gyroskopů vykazovat nesmyslné hodnoty, načež byl Hubbleův vesmírný dalekohled přepnut do nouzového režimu. Následující den teleskop obnovil činnost, nicméně poté opět přešel do nouzového režimu. Nakonec byl jeho provoz obnoven až v polovině prosince a od té doby fungoval až do 23. dubna.

Zlobivé gyroskopy

Gyroskopy měří rychlost otáčení dalekohledu a jsou součástí systému, který určuje, jakým směrem je nasměrován, a slouží k udržování jeho orientace. Během páté a poslední servisní mise raketoplánu v roce 2009 bylo na teleskop nainstalováno šest nových gyroskopů, ze kterých jsou dnes funkční pouze tři. V případě potřeby může dalekohled pracovat pouze s jedním gyroskopem, ale pro zvýšení efektivity využívá všechny.

Jedním z řešení, které inženýři NASA vážně zvažují, je překonfigurovat teleskop tak, aby fungoval pouze s jedním gyroskopem, zatímco druhý, který také funguje správně, by plnil roli zálohy. NASA zdůrazňuje, že veškeré další přístroje jsou funkční a dalekohled je ve velmi dobrém stavu.

Hubbleův vesmírný dalekohled byl vypuštěn v roce 1990 jako průkopnický optický kosmický dalekohled. Od té doby poskytl neuvěřitelné snímky a významně přispěl k našemu poznávání vesmíru. Stárnoucí teleskop během svého působení na oběžné dráze překonal řadu neúspěchů a zdá se, že NASA věří v jeho opětovné uvedení do provozu.

„NASA předpokládá, že Hubble bude ve spolupráci s dalšími observatořemi, jako je například vesmírný dalekohled Jamese Webba, pokračovat ve svých převratných objevech po celé toto desetiletí a možná i v dalším.“ uvádí Národní úřad pro letectví a vesmír v závěru svého prohlášení.