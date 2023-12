Hubbleův vesmírný dalekohled je v nouzovém režimu. NASA vysvětluje, v čem je problém

Hubbleův vesmírný dalekohled přešel 23. listopadu do nouzového režimu. Důvodem jsou přetrvávající problémy s gyroskopem, uvedl na svém webu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Úřad zdůrazňuje, že další přístroje na palubě jsou plně funkční a dalekohled je v dobrém stavu.

Dalekohled automaticky přešel do nouzového režimu, když jeden z jeho tří gyroskopů vykazoval chybné údaje. Gyroskopy měří rychlost otáčení dalekohledu a jsou součástí systému, který určuje, jakým směrem je nasměrován. V nouzovém režimu jsou pozastaveny veškeré vědecké operace a teleskop čeká na nové pokyny ze země.

Co dělá gyroskop ve vesmírném dalekohledu? Hubbleův dalekohled musí být velmi přesně namířený na hvězdy a galaxie, které pozoruje. Jakmile je nasměrován na cíl, potřebuje zůstat stabilní a nehýbat se, aby mohl získat ostré a přesné snímky. Právě zde hraje klíčovou roli gyroskop, který umožňuje dalekohledu udržet pevnou pozici vůči hvězdám, i když se Země a ostatní vesmírné objekty pohybují.

Nouzový režim vesmírného dalekohledu

Hubbleův vesmírný dalekohled se poprvé přepnul do nouzového režimu v neděli 19. listopadu. Přestože tým pro provozní činnosti úspěšně obnovil jeho funkci a následující den bylo možné pokračovat v pozorování, nestabilní gyroskop způsobil, že observatoř musela 21. listopadu opět přerušit vědecké operace. Po další úspěšné vzdálené opravě přešel teleskop ve čtvrtek 23. listopadu opět do nouzového režimu, což podnítilo NASA k pozastavení všech vědeckých misí, dokud nezjistí, co se děje.

Pracovníci NASA nyní provádějí testy s cílem charakterizovat problém a navrhnout jeho řešení. Během poslední páté mise raketoplánu v roce 2009 bylo na dalekohled nainstalováno 6 nových gyroskopů. K dnešnímu dni jsou tři z těchto gyroskopů stále funkční, včetně gyroskopu, u kterého v současné době dochází k výkyvům.

V uplynulých letech bylo podniknuto několik servisních misí. Zpočátku byly nezbytné, protože když byl Hubbleův vesmírný dalekohled vypuštěn, byly první snímky, které posílal na Zemi, rozmazané kvůli drobné vadě v primárním zrcadle. V letech 1993 až 2009 se k dalekohledu vydali astronauti v rámci řady misí raketoplánů Space Shuttle, při nichž prováděli úpravy a opravy, které umožnily udržet dalekohled v provozu.

Termín opravy není znám

V případě potřeby může být vesmírný dalekohled překonfigurován tak, aby pracoval pouze s jedním gyroskopem. Přepnutí na jeden gyroskop by však vyžadovalo poměrně složitou rekonfiguraci a bylo by méně efektivní než používání všech tří gyroskopů. Z tohoto důvodu se oprava vadného gyroskopu jeví jako výrazně vhodnější řešení.

Vesmírná agentura nesdělila žádné podrobnosti o tom, kdy by alespoň přibližně mohlo dojít k odstranění závady a opětovnému zprovoznění dalekohledu. Na oficiálním účtu na sociální síti X publikovala příspěvek, ve kterém pouze oznamuje, že pracuje na obnovení vědeckých operací.

NASA předpokládá, že Hubbleův vesmírný dalekohled, který byl vypuštěn v roce 1990, bude ve spolupráci s dalšími observatořemi, jako je například vesmírný dalekohled Jamese Webba, pokračovat ve svých převratných objevech po celé toto desetiletí a možná i v dalším.