Hubbleův vesmírný dalekohled opět funguje. NASA vyřešila problém se zlobivým gyroskopem

Hubbleův vesmírný dalekohled byl od 23. listopadu kvůli problémům s jedním ze tří gyroskopů v nouzovém režimu. V praxi to znamenalo, že byly pozastaveny veškeré vědecké mise a odborníci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) hledali řešení nastalých potíží.

Ve čtvrtek 7. prosince přišla dobrá zpráva – NASA aktualizovala příspěvek na svých stránkách s tím, že „v pátek 8. prosince plánuje obnovit vědecké operace Hubbleova vesmírného dalekohledu po sérii testů, jejichž cílem je získat informace o fungování gyroskopu, kvůli kterému sonda minulý týden musela vědecké operace přerušit.“

Od pátku opět funguje

Po analýze dat odborníci usoudili, že vědecké operace mohou pokračovat s využitím všech tří gyroskopů. Na základě údajů získaných během testů se rozhodli provozovat gyroskopy v režimu vyšší přesnosti. Všechny ostatní přístroje i samotná observatoř jsou dle jejich slov v dobrém stavu.

V pátek 8. prosince pak následovala další pozitivní informace: NASA obnovila vědecké operace Hubbleova vesmírného dalekohledu. V tento den znovu zahájily práci hlavní kamery – Wide Field Camera 3 a Advanced Camera for Surveys. Provoz dalších přístrojů – konkrétně spektrografů Cosmic Origins Spectrograph a Space Telescope Imaging Spectrograph – by měl být obnoven v průběhu prosince.

Vesmírný dalekohled byl vypuštěn v roce 1990 a během své desítky let trvající životnosti absolvoval několik servisních zásahů. V roce 2009 byl vybaven šesti novými gyroskopy, z nichž aktuálně zůstává v provozu polovina. Teoreticky může fungovat i s jedním gyroskopem, nicméně větší počet gyroskopů umožňuje lepší kontrolu a stabilizaci dalekohledu ve vesmíru.

Problémy s Hubblem

Vše začalo 19. listopadu, kdy jeden ze tří gyroskopů této ikonické observatoře začal poskytovat chybné údaje. Obecně jsou gyroskopy zařízení, která zajišťují, aby byl objekt (v tomto případě vesmírný dalekohled) natočen v prostoru požadovaným směrem.

Co dělá gyroskop ve vesmírném dalekohledu? Hubbleův dalekohled musí být velmi přesně namířený na hvězdy a galaxie, které pozoruje. Jakmile je nasměrován na cíl, potřebuje zůstat stabilní a nehýbat se, aby mohl získat ostré a přesné snímky. Právě zde hraje klíčovou roli gyroskop, který umožňuje dalekohledu udržet pevnou pozici vůči hvězdám, i když se Země a ostatní vesmírné objekty pohybují.

Chybné údaje gyroskopu na vesmírném dalekohledu mohou proto drasticky ovlivnit vědecká měření. Chcete-li teleskopem na oběžné dráze Země zobrazit konkrétní místo v hlubokém vesmíru, je naprosto nezbytné zajistit, aby byl k tomuto místu skutečně otočen.

Hubble proto 19. listopadu přešel do nouzového režimu – to je naprogramováno jako automatická akce, když se vyskytnou určité problémy. NASA ho dokázala následující den zprovoznit, nicméně 21. listopadu přivedly problémy s gyroskopem teleskop do dalšího nouzového režimu. Po obnovení provozu problémy s gyroskopem pokračovaly a vesmírný dalekohled tak po dvou dnech skončil v nouzovém režimu potřetí.