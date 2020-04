Legenda slaví. Hubbleův kosmický dalekohled pozoruje vesmír už 30 let

Hubbleův kosmický dalekohled pracuje především ve viditelné části spektra, ale zasahuje také na jedné straně do blízké infračervené a na straně druhé do blízké ultrafialové části spektra.

Po startu Hubblova dalekohledu oblil inženýry studený pot. Snímky z Hubblova dalekohledu sice byly lepší než z tehdejších pozemských observatoří, ale daleko od očekávání. Analýza ukázala, že zrcadlo dalekohledu bylo špatně vyleštěno a jeho okraje jsou plošší, než mají být. Rozdíl byl jen 2,2 mikrometru, ale to stačilo na to, aby Hubble trpěl sférickou aberací .

Bohužel realita má velmi daleko do filmu Gravitace. Raketoplán by se kvůli rozdílnému sklonu drah nemohl v případě problémů dostat k Mezinárodní kosmické stanici, na které by za normálního letu našli útočiště (po Columbii létaly raketoplány už jen ke stanici).

V rámci Sluneční soustavy pozoroval Hubble asteroidy, komety i planety. Podařilo se mu pozorovat prachovou bouři v atmosféře Marsu, do sondy New Horizons či Dawn získat nejpodrobnější snímky Pluta, respektive Cerery. Objevil také nové měsíce Pluta.

Některé objevy ale vyšuměly. Doslova. Před 12 lety byla u jasné a mladé hvězdy Fomalhaut objevena planeta, kterou vidíme přímo. Planeta měla obíhat okolo hvězdy po protáhlé dráze s periodou 1 700 let. Jen pár dní před oslavou třicetin Hubblova dalekohledu přišla zpráva, že planeta neexistuje. To, co jsme považovali za planetu, je ve skutečnosti jen shluk prachu po kolizi zárodků možných budoucích planet.

Hubble odstartoval do vesmíru v roce 1990. O pět let později byla objevena první planeta u hvězdy hlavní posloupnosti (o tři roky dříve u pulsaru). Přesto se Hubble stal klíčovým přístrojem pro výzkum exoplanet.

Budoucnost

Jak dlouho tady s námi Hubble ještě bude? Možná týden, možná pár let. Vše záleží zejména na jeho technickém stavu a především na gyroskopech.

V budoucnu se Hubble stane hrozbou. Přiblíží se jeho vstup do atmosféry. Některé jeho části by poté dopadly na zemský povrch. Vstup do atmosféry se velmi špatně odhaduje – čas i místo dopadu. Hubble nemůže provést kontrolovaný sestup vlastními silami. Na palubě nemá žádné motory.

Při poslední servisní misi ale dostal zařízení SCM (Soft Capture Mechanism), což je jednoduchý port, ke kterému se může připojit automatická či pilotovaná kosmická loď a kontrolované poslat legendu světové astronomie do atmosféry nad oceánem.



Zařízení SCM

V minulosti existovaly i plány, že by byl Hubble dopraven zpět na Zemi a vystaven v muzeu. Aktuálně ale není k dispozici kosmická loď, která by to zvládla. Za pár let ji možná bude Starship od SpaceX?

NASA už chystá „nástupce“. Kosmický dalekohled Jamese Webba (JWST) by mohl odstartovat příští rok. Slovo nástupce jsme dali do uvozovek. JWST bude umístěn v libračním centru soustavy Slunce-Země, nebude opravitelný a bude pracovat v infračervené části spektra. Doufejme, že tentokrát při jeho výrobě nikdo žádnou chybu neudělal. Jeho cena je totiž vskutku astronomická – skoro 10 miliard dolarů!



Srovnání zrcadel Hubbleova a Webbova dalekohledu