Hudebnice Grimes by ráda poslala na Mars své vědomí. Žilo by tam v nějakém robotěle

Kanadská umělkyně Claire Boucher, známá pod pseudonymem Grimes, v novém rozhovoru pro The Face mj. odhalila své plány týkající se případné cesty na Mars. A jsou docela zajímavé.

Když totiž Grimes dostala otázku, zda by raději letěla na rudou planetu, nebo nahrála své vědomí do cloudu, nedokázala se rozhodnout. Místo toho přišla s kompromisním řešením.

„Myslím, že bych chtěla nahrát své vědomí a pokud by to bylo možné, nechat mé vědomí žít v nějaké humanoidní nádobě, která by se mohla volně pohybovat a mluvit… a pak by se toto tělo mohlo vydat na Mars i další planety s mou myslí uvnitř,“ konstatovala.

Sci-fi, nebo brzká budoucnost?

Zní vám to jako naprosté sci-fi? Pak si vzpomeňte například na startup Nectome, který před dvěma lety ohlásil, že pracuje právě na technologii pro přenos vědomí do počítače.

Danou problematikou se zabývá i známý futurista Raymond Kurzweil. Ten je přesvědčen, že dosáhnout tímto způsobem „nesmrtelnosti“ bude možné nejpozději v roce 2045 – a podle svých vlastních slov se na to velmi těší.

Stejně tak ovšem existují i vědci, kteří výše nastíněný koncept považují za utopii. Mezi ty patří namátkou informatik Ernest Davis z New York University.