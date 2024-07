Hurikán Beryl přišel o dva měsíce dřív. Tak daleko a v takové síle ho v Atlantiku nikdo nečekal

V červenci začíná americká hurikánová sezóna. Je tady každý rok, tak proč se vzrušovat hurikánem Beryl, který postupuje Karibským mořem a míří směrem na Jamajku? Tohle totiž není jen obyčejná tropická bouře.

V červenci?

Představte si, že byste v tuhle dobu čekali příjemné letní počasí, možná nějakou tu bouřku, a najednou by vám za oknem řádil hurikán páté kategorie. Přesně to se v Karibiku stalo.

Beryl se z tropické deprese, což je první stadium tropické cyklony, během několika dnů rychle proměnil v megahurikán. To je něco, co meteorologové normálně vídají až na vrcholu sezóny v září. Ale v červenci? Naprostý unikát.



Aktuální poloha a předpověď pohybu a síly hurikánu Beryl. Zdroj: Windy.com

Ale počkejte, to ještě není všechno. Beryl se zformoval dál na východě Atlantiku než jakýkoli jiný hurikán v historii. Vody v hlavní oblasti, kde hurikány vznikají, jsou už teď tak teplé jako obvykle koncem léta. A to je důvod k obavám. Teplé moře je totiž pro hurikány steroidový doping – dodává jim sílu a energii.

Pro zbytek sezóny to nevěští nic dobrého. Odborníci už měsíce varují, že letos by hurikány mohly být extrémně aktivní. Kombinace horkého oceánu a jevu La Niña vytváří ideální podmínky pro vznik silných bouří. Beryl může naznačovat, že předpovědi byly přesné.

Tip: Hurikán Beryl můžete během jeho aktivity sledovat na Windy.

Tohle mělo přijít za dva měsíce

Pojďme se podívat na čísla. Beryl už dosáhl nejvyšší kategorie 5 s větry o rychlosti 266 km/h. To je samo o sobě impozantní. Ale když si uvědomíte, že doposud se první hurikán kategorie 5 v sezóně objevil nejdříve 16. července (hurikán Emily v roce 2005), začnete chápat, jak moc je Beryl mimo běžnou škálu.

A co teprve jeho dynamika. Beryl se z tropické deprese proměnil v hurikán 3. kategorie za pouhé dva dny. To by bylo pozoruhodné i v září, natož na začátku července. Je to jako kdyby sprinter zaběhl světový rekord na 100 metrů... v zimě, na sněhu, v lyžařských botách.

V následujícím grafu jsou na ose X měsíce, na ose Y maximální zaznamenaná rychlost větru v Atlantiku od roku 1851. Vidíte tečku, kde je Beryl, že? Jde historicky teprve o 25. bouři, která dosáhla rychlosti větru 266 km/h.

Naštěstí se zdá, že Beryl už dosáhl svého vrcholu. Očekává se, že narazí na nepříznivé podmínky, které by ho měly oslabit. Ale i tak pravděpodobně udeří na Jamajku jako velký hurikán a může zde způsobit značné škody.

Z dlouhodobého hlediska je Beryl varováním, co nás může v budoucnu čekat. Vědci předpovídají, že hurikány budou silnější a bude jich víc. Beryl by ale byl extrémem i v takovém světě. Všechny by mělo znepokojit, že vidíme takhle silnou bouři na začátku července.