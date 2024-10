Hurikán v přímém přenosu. Pověsil na palmy kamery, záběry můžete sledovat online

Amerika se připravuje na hurikán Milton a na X trendují tweety meteorologa Chrise Jacksona, který instaluje kamery na palmy v oblasti mezi Tampou a Port Charlotte na západním pobřeží Floridy.

Nejde o žádný velký projekt, Chris pověsil čtyři kamery v okolí svého bydliště, ale vybíral místa, ve kterých by se mohly dít zajímavé věci – například přístav malých jachet, nebo ulice plná palem, které se budou ve větru ohýbat. Všechny „surge cams“ jsou svedené do krásného dashboardu na hazcams.com. Ani provozovatel patrně nečekal takový zájem, a tak služba pokulhává, ale Chris píše, že pracují na posílení serverové infrastruktury, a tak by se v průběhu dne měla situace zlepšit.



Takhle vypadá dashboard Hazcams, když zrovna funguje. Chrisovy kamery jsou ve sloupci vlevo nahoře.

Zajímavé jsou i samotné kamery. Jsou uzavřené v odolných boxech, ven vyčnívá jen objektiv. Uvnitř je dostatek prostoru na velkou baterií, která zajistí natáčení i přenos obrazu na 7 až 8 dní. Surge cams, jak jim říká Chris, jsou instalované cca tři metry nad zemí, aby odolaly i při růstu hladiny, ke kmeni jsou připoutané masivními popruhy. A proč je Chris věší na palmy? Protože jsou ohebné a v očekávaných podmínkách vydrží více než křehké dřevnaté stromy nebo sloupy pro elektrické vedení.

Oživeno v 21.00 | Živý stream z nainstalovaných kamer můžete sledovat na YouTube. Tím je už zřejmě problém s nedostatečnou konektivitou vyřešený.