Hurikán zbrzdil start největší meziplanetární mise současnosti. Dnes měl do vesmíru odletět hledač života Europa Clipper

Hurikán Milton po přechodu nad Floridou zeslábl a do Atlantického oceánu už vstoupil jen jako hurikán nejslabší 1. kategorie. To však nic neměnění na tom, že za sebou zanechal spoušť a na pozoru se měla i NASA.

Největší meziplanetární loď Europa Clipper

Dnes večer našeho času totiž měla z mysu Canaveral startovat obří raketa SpaceX Super Heavy a na její palubě v současnosti největší meziplanetární sonda Europa Clipper.

Ale pozor, s kontinentální Evropou nemá nic společného, cílem plavby šestimetrové lodi s úctyhodnými dvaadvacetimetrovými solárními panely je totiž stejnojmenný měsíc planety Jupiter.



Sonda měří šest metrů a s roztaženými 600W solárními panely dvaadvacet

Europa Clipper k letu využije přitažlivou sílu Marsu, který mine v únoru příštího roku a nechá se odmrštit na eliptickou dráhu okolo Slunce. Bude to opravdu dlouhá cesta, na které se sonda ještě vrátí relativně blízko k Zemi, elipsa se ale poté protáhne, až Clippera konečně zachytí Jupiter. Stane se tak za necelých šest let – na jaře roku 2030.

Podívejte se na interaktivní 3D model sondy Europa Clipper

Pokud by mohl být někde život, tak na Europě

Měsíc Europa fascinuje vědce už odpradávna. Není divu, jeho slabá atmosféra totiž obsahuje kyslík a povrch tvoří ledová a hladká krusta s minimem kráterů. Proto mnozí spekulují, že by se pod ledem mohl nacházet rozsáhlý oceán, který v tekutém stavu udržují mocné slapové síly Jupiteru.

Ledový povrch Europy plný prasklin, jak jej v 90. letech vyfotografovala mise Galileo

Ti nejodvážnější se dokonce domnívají, že jestli by mohl být ve sluneční soustavě ještě někde primitivní život, oceán Europy chráněný před okolními vlivy masou ledu je téměř ideální kandidát.

Úkoly: Zjistit podmínky života

Europa Clipper má proto za úkol v sérii průletu podrobně prozkoumat měsíc, zjistit, jestli by mohl být obyvatelný a připravit půdu pro další misi, která by už na povrch vysadila rovera – robotické vozítko po vzoru těch, které známe z Marsu. Toho se ale dočkáme nejdříve až někdy ve třicátých letech.

Podle nejoptimističtějších výhledů by už tou dobou mohly stát na našem vlastním Měsíci první maličké základny – habitaty –, jejichž posádka bude zkoumat možnosti výroby vodíkového paliva z měsíčního ledu.



Vědci doufají, že se pod ochrannou ledovou krustou nachází tekutý oceán

Pokud by se to podařilo, lety ke vzdáleným planetám by mohly být mnohem levnější, dnes totiž musíme veškeré palivo vynášet ze zemského povrchu, což je při zdejší šestinásobné gravitaci oproti Měsíci energeticky extrémně náročné.

Podívejte se na seznam měřících přístrojů na palubě Europa Clipper

Dnes každopádně Europa Clipper neodstartuje a nelze než doufat, že to bude co nejdříve. NASA nyní zkontroluje, jak se Milton dotkl kosmických ramp (přecházel severněji, takže by mělo být vše v relativním pořádku) a náhradní datum zatím zní: nejdříve se poletí v sobotu 12. října.