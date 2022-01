„Hvězda smrti“ překvapila. Saturnův Mimas možná má skrytý oceán

Saturn má přes 80 měsíců a neustále se kolem nich děje něco zajímavého. Odborníky nedávno překvapil Mimas, který jako z oka vypadl Hvězdě smrti ze světa Hvězdných válek. Zdá se, že ukrývá něco velmi zajímavého, i když to nejspíš není zbraň k ničení celých planet.

Specialistka na geofyziku ledových měsíců Alyssa Rhoden z amerického institutu Southwest Research Institute a její tým jsou přesvědčeni, že na Mimasu se pod vrstvou ledu a hornin nachází vnitřní oceán.

Mají-li pravdu, byl by Mimas třetím měsícem Saturnu s podpovrchovým oceánem, po Titanu a Enceladu. Je ironií, že se vědci původně snažili prokázat pravý opak, že Mimas není nic jiného, než velký kus zmrzlé horniny.

Mimas z všech velkých měsíců Saturnu nejblíž. Zároveň je nejmenším významným tělesem Sluneční soustavy, které má pěkně sférický tvar. Na sklonku své mise, se k Mimasu přiblížila sonda Casssini a proměřila jeho libraci, pomalé kývavé pohyby, jaké tělesa často vykazují na své oběžné dráze.

Výsledky těchto měření přinesly v roce 2014 spekulace o tom, že by Mimas mohl mít oceán. Vědce ale tehdy mátlo, a stále mate, že Mimas, na rozdíl od Titanu a Enceladu, nemá charakteristický rozlámaný povrch, který považujeme za známku přítomnosti oceánu v nitru měsíce. Od té doby se objevily různá vysvětlení.

Malý a dobře skrytý oceán

Rhodenová a její spolupracovníci vytvořili model, v němž má Mimas rozsáhlou povrchovou vrstvu, která není rozpraskaná a zároveň i podpovrchový oceán. Jak uvádí Rhodenová, pokud má Mimas skutečně oceán, bude to nejspíš nový typ světa s oceánem. Jeho oceán by byl malý, dobře skrytý a povrch v podstatě neprozrazuje jeho přítomnost.

Pro existenci takového oceánu je klíčové slapové ohřívání vnitřku měsíce. Musí dost silné na to, aby udrželo oceán v nitru Mimasu kapalný, ale zároveň nesmí být příliš silné, jinak by byl povrch Mimasu pokrytý prasklinami. Podle výpočtů by se oceán Mimasu měl ukrývat v hloubce 24 až 31 kilometrů.

Vše nasvědčuje tomu, že se Mimas do budoucna stane slibným cílem výzkumu. Díky němu můžeme lépe pochopit vývoj plynných obrů, Saturnových prstenců i jeho měsíců.