Hvězdná mláďata vykašlávají plyn, prach a elektromagnetické záření

Raný vývoj hvězd je pro nás stále do značné míry záhadou. Je to dané mimo jiné tím, že hvězdná „mláďata“ bývají obklopena hustými mračny plynu a prachu, v nichž není snadné něco zkoumat. Tým japonské Kjúšúské univerzity ve městě Fukuoka využil soustavu radioteleskopů ALMA v Chile a pozoroval s ním chování hvězdného mláděte ve hvězdné porodnici MC 27, vzdálené od Země asi 450 světelných let.

Kazuki Tokuda a jeho spolupracovníci zjistili, že hvězdné mládě, obklopené masivním prachoplynovým diskem, který se na počátku vývoje hvězdy někdy označuje jako protohvězdný (protostellar), „vykašlává“ z tohoto disku výtrysky prachu, plynu a elektromagnetického záření. Tento proces zřejmě těsně souvisí s magnetickým polem a může být klíčový pro vznik nové hvězdy.

Hvězdy, jako tomu bylo i v případě našeho Slunce, obvykle vznikají ve hvězdných porodnicích, molekulárních mračnech, v nichž je k dispozici množství materiálu pro tvorbu nových hvězd. Když v určité oblasti takové hvězdné porodnice zkolabuje materiál mračna, dojde k masivnímu zhuštění v centrální části kolapsu a po nějaké době se tam zažehne nová hvězda. Vznikající hvězdu přitom obklopuje zmíněný prstenec.

Jak vysvětluje Tokuda, zárodek hvězdy s prstencem jsou neustále prostoupeny magnetickými poli. Tím v nich vzniká magnetický tok. Pokud by si ale hvězdné mládě udrželo veškerý generovaný magnetický tok, měly by čerstvě zrozené hvězdy o mnoho řádů silnější magnetická pole, než jaká u nich pozorujeme. Tento rozpor je nutné vysvětlit.



Ilustrace magnetického kýchnutí z dětské hvězdy.

Proto s kolegy detailně pozorovali hvězdné mládě s diskem ve hvězdné porodnici MC 27 a detekovali tam zmíněné „vykašlávání,“ v podobě většího počtu tenkých výtrysků hmoty a záření. Další podobné struktury nalezli ve větší vzdálenosti od hvězdného mláděte. Zřejmě pocházejí od předchozích „zakašlání.“

Tokudův tým dospěl k závěru, že by tento proces „kašlání“ mohl souviset s odváděním magnetického toku. Tokuda také upozorňuje, že se podobné struktury vyskytují u dalších hvězdných mláďat a že může jít o běžný nebo přímo charakteristický jev u mladých hvězd.

Zdroj: Kyushu University