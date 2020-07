Hvězdný proud Nyx je pozůstatkem masivní trpasličí galaxie

Noční obloha vypadá klidně a mírumilovně. Ve skutečnosti se tam ale odehrávají vesmírná dramata, jejichž následky dnes pozorujeme. Linda Necib z Caltechu a její kolegové jedno takové dávné drama vystopovali v datech evropské vesmírné observatoře Gaia.

Objevili hvězdný proud, který pojmenovali Nyx, podle řecké bohyně noci. Jsou přesvědčeni, že tento proud tvořený hvězdami naší Galaxie, je vlastně pozůstatkem masivní trpasličí galaxie, která se kdysi stala obětí Mléčné dráhy. Gravitační síla naší Galaxie ji roztrhala na kusy.

Observatoř Gaia pozoruje vesmír od roku 2013. Detailně mapuje pozice a pohyb velkého množství hvězd v Mléčné dráze. Díky těmto pozorováním astronomové již dříve objevili podobné hvězdné proudy, které se jim podařilo spojit s okolními trpasličími galaxiemi. Gravitace Mléčné dráhy z nich vytrhuje hvězdy a další hmotu, aby se následky staly součástí naší Galaxie.

Až doposud byly takové hvězdné proudy odhaleny díky tomu, že se jejich hvězdy svým pohybem a složením odlišují od okolních hvězd Mléčné dráhy. Pokud ale se hvězdy hvězdného proudu pohybují v souladu s rotací galaktického disku naší Galaxie a zároveň mají i podobné chemické složení, tak je mnohem obtížnější takový proud nalézt.

Pomohla umělá inteligence

Tým Necibové proto vytvořil umělou inteligenci, která pečlivě analyzovala hvězdy zmapované observatoří Gaia, a hledala mezi nimi uspořádání, které by odpovídalo hvězdnému proudu. V „síti“ této umělé inteligenci nakonec uvízlo 232 hvězd, které se pohybují stejným způsobem a mají také navzájem velmi podobné chemické složení.

Následné simulace pohybu velkého množství hvězd ukázaly, že tato skupina 232 hvězd se vší pravděpodobností vznikla, když Mléčná dráha kdysi „pozřela“ velkou trpasličí galaxii. Badatelé poté vysledovali další podobou skupinu hvězd v Mléčné dráze, která je zřejmě rovněž pozůstatkem stejné události.

Do budoucna doufají, že další pozorování a analýzy odhalí více informací o dávném „galaktickém kanibalismu“ – kdy se to stalo, jak to proběhlo a jak velká dotyčná trpasličí galaxie vlastně byla.

Titulní foto: Abdul Rahman, CC BY 2.0