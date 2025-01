Hybridní knihu můžete číst, poslouchat a sledovat. Unikátní projekt z Brna pomáhá neslyšícím i nevidomým

Když se řekne kniha, každý si představí papírovou publikaci na poličce, kterou s rozmachem digitálních technologií na přelomu století postupně doplnila také její elektronická obdoba a dnes stále populárnější audioknihy.

Zhruba někdy tou dobou se na půdě střediska Teiresiás Masarykovy univerzity zrodil ještě jeden typ publikace, který skloubil všechny dosavadní technologie dohromady, a tak vznikla hybridní kniha.

Kniha, kterou můžete číst, poslouchat a i sledovat

Katalog dnes čítá desítky děl především pro studenty školy a webová aplikace umožňuje simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a vizuální podobě. Projekt hybridní knihy se totiž pokouší sjednotit a standardizovat způsob, jak se mohou k obsahu dostat posluchači a čtenáři s těžkým zrakovým a sluchovým postižením.

Potenciál české inovace je ale ještě mnohem širší a mohl by výhledově oslovit třeba i dyslektiky a další čtenáře s některou ze specifických poruch učení. Ostatně, můžete si to celé vyzkoušet sami, mnoho hybridních knížek je totiž volně k dispozici a bez potřeby nutné registrace. Stačí internetové připojení a běžný webový prohlížeč.

Přístup pro registrované pak mohou získat nejen studenti Masarykovy univerzity, ale po předložení nároku i širší veřejnost. Plnému zveřejnění totiž brání hlavně autorská práva.

Mravenčí a drahá práce hromady odborníků

Převod klasické publikace do hybridního formátu je velmi zdlouhavý a finančně náročný. Všechna tři média – tedy text, obraz a zvuk – totiž musejí být vzájemně dokonale sladěná a precizně připravená. Překlad jedné jediné stránky původní knihy proto zabere klidně i pět hodin a zaměstná hned několik specialistů.

Jak vypadá výsledek, napoví přiložené obrázky. Při simultánním přehrávání se vždy zvýrazní aktuální blok textu a spustí se profesionální hlasový přednes. Jednou možná pomůže umělá inteligence a kvalitní syntéza, dnes ale tuto roli plní třeba herci z brněnských divadel.

Pokud je hybridní knížka vyzbrojená všemi třemi módy, do třetice si můžeme přehrát video s překladatelem či překladatelkou, kteří se pokusí co nejvěrněji vyjádřit původní text a jeho záměr v českém znakovém jazyce.

Nejkreativnější fáze výroby

To je zdaleka ta nejnáročnější a vlastně i nejkreativnější fáze celé výroby, protože zatímco zvuková stopa v podstatě jen kopíruje předlohu, u překladu do znakového jazyka, který je svébytným komunikačním prostředkem neslyšících a nevychází z mluvené a psané češtiny, je to mnohem složitější, vysvětlil mi přímo na místě vedoucí aktuálně vznikajícího projektu Alexandr Zvonek.



Hybridní knihy a další multimediální obsah vyrábí experti střediska Teiresiás ve vlastním studiu. Nachází se v suterénu univerzitního areálu na Komenského náměstí v Brně

Jak se řekne Brno ve znakovém jazyce?

Ostatně, i tento aspekt si můžete sami vyzkoušet, Masarykova univerzita totiž dala světu také skvělý webový slovník znakového jazyka Dictio. Stejně jako ve všech ostatních napíšete běžný výraz, třeba slovo Brno, no a pokud bude v databázi, vyskočí krátké video, jak jej znakují uživatelé českého znakového jazyka.

V případě Brna je to symbol naznačující jeho typické panorama s Petrovem při pohledu od jihu. Znakový jazyk funguje opravdu úplně jinak než psaná a mluvená čeština a převod třeba takové beletrie včetně snahy o zachycení původní atmosféry díla je proto poměrně náročný úkol.

Pro prelingvální neslyšící není čeština přirozená

Nejednoho čtenáře jistě napadne, k čemu je vlastně u knihy potřeba překlad do znakového jazyka, když má neslyšící černé na bílém původní text? Odpověď je prostá.

Musíme si uvědomit, že pro ty, kteří trpí sluchovou vadou už od narození (tzv. prelingvální neslyšící), není zpravidla mateřským jazykem čeština, ale právě český znakový jazyk, který je pro ně mnohem přirozenější. A má také třeba odlišnou gramatiku, než čeština.



Videostudio doplňuje i zvukové nahrávací studio s perfektní akustikou, které chce Theresiás nabídnout i případným zájemcům z komerční sféry – třeba pro výrobu podcastů

Takový neslyšící se ji proto musí dodatečně naučit jako další jazyk, aby mohl reálně fungovat ve světě, který jej bude v dospělosti obklopovat. A čím dříve neslyšící začne (ideálně v dětském věku), tím snáze se jazyk naučí. Je to vlastně stejně komplikované a neznámé, jako když se rodilý Čech vrhne třeba do studia japonštiny.

Ohromný potenciál, ale složité financování

Hybridní kniha by mohla toto složité martyrium, o kterém většinová společnost často vůbec nic neví, dramaticky usnadnit, a zkvalitnit tak život tisícům a tisícům čtenářů a posluchačů s nejrůznějšími specifickými potřebami.

Teiresiás vyrábí obsah také pro Veřejného ochránce práv a Ústavní soud

Knihovna se postupně plní texty pro studenty Masarykovy univerzity, stejně tak by ale mohly vznikat učebnice pro základní školy, pohádky pro nejmenší a praktické pomůcky pro dospělé.

Třeba nejrůznější úřední dokumenty, formuláře a návody, které všichni ostatní slyšící a vidící považují za něco naprosto samozřejmého. Pro hromadu obyvatel Česka je to ale doslova každodenní boj s realitou.

Znakokniha Nedostatek hybridních knih pro ty nejmenší čtenáře, posluchače a diváky se snaží alespoň částečně vyřešit třeba web Znakokniha.cz v režii liberecké knihovny. Katalog dnes čítá několik volně dostupných načtených a natočených pohádek a pověstí, přičemž webová aplikace vypadá podobně jako technologie z Brna.

V Česku tomu dnes v prvé řadě brání nedostatek peněz. Takže zatímco třeba v takovém Norsku podobné služby veřejnosti zastřešuje a financuje státní agentura, u nás to zatím padá spíše na bedra rozdrobeného neziskového sektoru, některé osvícené kamenné knihovny anebo třeba právě univerzitní střediska jako Teiresiás s jasným cílem usnadnit život svým vlastním studentům.

Hybridní knihu podpořil T-Mobile

Dodatečným zdrojem financování jsou proto většinou nejrůznější granty. Ať už ty národní a evropské, tak charitativní činnost soukromého sektoru. Třeba loňská výzva společnosti T-Mobile, která částkou 1,5 milionů korun podpořila osm projektů.

Jedním z nich byl i projekt brněnské hybridní knihy a výroba publikace o tzv. předsudečném násilí, se kterým se neslyšící a zrakově postižení setkávají i dnes. Je to celá škála problémů počínaje předsudky a diskriminací v zaměstnání a konče již zmíněnou nedostatečnou infrastrukturou, odepřením tlumočení, nebo v krajním případě i slovními útoky.